李克强：要加大减税力度 以PPP等模式吸引社会资本进入基础设施建设

路透北京11月12日 - 中国国务院总理李克强日前表示，中国财政仍有潜力，要加大减税力度；同时基础设施建设空间也很大，要在加大财政投入同时，通过PPP和特许经营等模式吸引社会资本进入。

中国政府网微博周四援引他日前在经济座谈会上讲话并称，要充分运用好能够利用的财政、货币、产业和价格政策，适时适度进行“逆周期调节”。

“（财政政策）还是有潜力的，目前赤字率只有2.3%。这个潜力用来干什么？还是要加大减税力度。”李克强称，“企业是宏观经济的基础，企业活了，就业有了，支撑未来经济的发展才会有源源不断的活水。”

他并指出，中国国内交通网络密度只有欧洲的三分之一、北美的四分之一；内部看，中西部地区只有东部地区的一半，所以说国内基础设施建设空间还很大。

“中国经济要平衡发展，就需要加大公共基础设施建设，要在加大财政投入的同时，通过公私合营（PPP）、特许经营等模式充分吸引社会资本投入，金融也可以提供支持。”他称。

货币政策方面，可以继续采取逆周期调节的办法，让融资渠道更通畅，成本更低，还有地方信贷资产质押再贷款等金融工具都可以灵活使用。

与此同时，还要在产业政策上想办法，比如钢铁产能虽然过剩，但模具钢、超强钢还是需要进口，这就需要一方面淘汰落后产能，一方面要通过创新提升产业档次，延伸产业链。

价格政策方面，则要尽快落实商业用电与工业用电同价的政策。

“现在，我们很多调控手段确实处于两难选择，要找到一个平衡点：既有利于稳增长，又有利于调结构；既有利于推动当前发展，又不给未来留后遗症。”李克强称。

此前公布的一系列数据显示，中国经济仍面临下行压力。分析人士认为，未来宽货币和宽财政仍将如影相随，降息降准陆续有来；且明年3%赤字率上限可能打破，积极财政将进一步发力。（完）