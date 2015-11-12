李克强：要加大减税力度 以PPP等模式吸引社会资本进入基础设施建设

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月12日 - 中国国务院总理李克强日前表示，中国财政仍有潜力，要加大减税力度；同时基础设施建设空间也很大，要在加大财政投入同时，通过PPP和特许经营等模式吸引社会资本进入。
中国政府网微博周四援引他日前在经济座谈会上讲话并称，要充分运用好能够利用的财政、货币、产业和价格政策，适时适度进行“逆周期调节”。
“（财政政策）还是有潜力的，目前赤字率只有2.3%。这个潜力用来干什么？还是要加大减税力度。”李克强称，“企业是宏观经济的基础，企业活了，就业有了，支撑未来经济的发展才会有源源不断的活水。”
他并指出，中国国内交通网络密度只有欧洲的三分之一、北美的四分之一；内部看，中西部地区只有东部地区的一半，所以说国内基础设施建设空间还很大。
“中国经济要平衡发展，就需要加大公共基础设施建设，要在加大财政投入的同时，通过公私合营（PPP）、特许经营等模式充分吸引社会资本投入，金融也可以提供支持。”他称。
货币政策方面，可以继续采取逆周期调节的办法，让融资渠道更通畅，成本更低，还有地方信贷资产质押再贷款等金融工具都可以灵活使用。
与此同时，还要在产业政策上想办法，比如钢铁产能虽然过剩，但模具钢、超强钢还是需要进口，这就需要一方面淘汰落后产能，一方面要通过创新提升产业档次，延伸产业链。
价格政策方面，则要尽快落实商业用电与工业用电同价的政策。
“现在，我们很多调控手段确实处于两难选择，要找到一个平衡点：既有利于稳增长，又有利于调结构；既有利于推动当前发展，又不给未来留后遗症。”李克强称。
此前公布的一系列数据显示，中国经济仍面临下行压力。分析人士认为，未来宽货币和宽财政仍将如影相随，降息降准陆续有来；且明年3%赤字率上限可能打破，积极财政将进一步发力。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。