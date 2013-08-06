上海黄金白银双双收跌逾1% 美欧数据向好推高政策收紧预期

路透北京8月6日 - 上海黄金和白银期货周二双双收跌逾1%，在各期货品种中跌幅居前。美欧经济数据强劲，加之美联储官员再次提及缩减购债规模，均提升了市场对主要央行提前收紧货币政策的担忧。

上海期金主力1312合约收报每克258.45元人民币，下跌1.35%。本地时间上午10时前后，国际金价跌破每盎司1,300美元心理关口，在国内市场引发一波技术性抛盘；白银期货主力跌破4,000元整数关，收报每千克3,945元，下跌1.13%。

宏源期货贵金属分析师冯海虹表示，“整体上看金价还是维持偏空的走势，上月的反弹的力度也比我们预期的要小。在9月美联储关键的议息会议之前，贵金属市场的整体氛围不太可能有大的改变，预计还是以偏弱震荡为主。”

她并称，从近期美国和欧洲的经济数据看，全球经济出现逐步复苏的迹象，导致贵金属的吸引力下降。不过从美国主要经济指标看，距离美联储政策调整的门槛尚有距离，加上中东等地缘政治不确定性时而浮现，也意味着金价短期内创新低的可能性不大。

周一的美国供应管理协会(ISM)服务业指数显示，美国7月服务业增长步伐加快，从三年低位上升，因新订单升至五个月高位。而同日英国公布的服务业、制造业和建筑业经济活动指标触及1998年以来最高水平，使得分析师纷纷上调经济增长预估。

在市场的经济增长预期逐渐升温之际，美联储官员的货币政策立场渐趋强硬，亦给贵金属价格带来压力。

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示，继上月失业率下滑后，美联储越发接近缩减其庞大的购债规模。这是这近几个交易日来，第二位表达此看法的人。

截至北京时间15：00，纽约商品交易所(COMEX)12月期金下跌0.94%，报每盎司1,290.2美元；伦敦现货金报每盎司1,290.8美元。

路透技术分析师王涛表示，现货金已完成自8月2日低点1,282.69美元的一波反弹，料再次下探该水准。上方阻力位则在1,315美元的费波纳奇回档位。

欲浏览金价技术分析图表,请点选链接:(link.reuters.com/mut22v)

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，其黄金持仓在周一减少0.16%至917.14吨。而全球最大白银ETF-iShares Silver Trust 的白银持仓量同期则维持不变。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)

上期所 沪铜(cu) 1311 50,180 0.10 280,868

黄金(au) 1312 258.45 -1.35 153,190

螺纹钢 (rb) 1401 3,691 0.24 1,367,800

橡胶 (ru) 1401 18,400 1.21 209,006

大商所 豆粕 (m) 1401 3,148 0.61 1,942,894

豆油 (y) 1401 7,008 0.00 721,394

焦炭 (j) 1401 1,481 -0.40 256,524

郑商所 白糖 (sr) 1401 4,946 -0.22 535,916

棉花 (cf) 1401 19,835 0.08 66,408

中金所 沪深300(if) 1308 2,278.8 0.64 64,816

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指

数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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