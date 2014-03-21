中国优先股管理办法发布 将严格限制可转换优先股发行

锴明投资二期基金募集3.62亿美元 专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透北京3月21日 -中国证监会周五发布优先股试点管理办法。该办法指出，三类上市公司可先行优先股，但将严格限制可换股的优先股发行。
中国证监会新闻发言人表示，上市公司发行优先股可以申请一次核准，分次发行。
他在例行发布会上还表示，证监会近期将出台优先股的配套文件。
三位消息人士此前向路透表示，中国证监会近日将正式推出优先股试点；银行有望成为首批优先股发行试点，四大国有银行的优先股竞标工作已开始。
中国国务院去年11月底发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。而中国证监会市场监管部副主任王娴近日在参加全国两会期间表示，目前优先股试点管理办法及有关配套文件制定工作已基本完成，将于近期择机发布实施。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦 审校 黄凯)
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