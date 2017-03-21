中国国务院总理李克强将出访澳洲 “一带一路”料获正面回响

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京3月21日 - 中国国务院总理李克强本周出访澳洲，预期澳洲将会对“一带一路”计划做出正面回应，不过两名熟知此议题的消息人士表示，澳洲政府可能还要一段时间才会做出承诺。
“一带一路”计划是中国国家主席习近平重大的外交和经济政策，内容涵盖了庞大的基础建设支出，将中国和亚洲及更远区域连接起来。
中国外交部副部长郑泽光周二向记者表示，中国和澳洲在“一带一路”上“有许多合作的契机和空间”，并称总理李克强在访澳期间将会探讨此议题。
一名要求匿名的消息人士向路透表示，“过去一两天的讯息显示，不会如预期般地签署备忘录。”
“将来肯定会有在这点及其他进一步合作的机会，”该名消息人士补充称，他提到北京5月将举行一场大型的“一带一路”峰会，而今年稍晚澳洲和中国将庆祝建交45周年。
不过另外一名消息人士表示，澳洲方面采取“观望”做法，以评估西方大型经济体对于中国提案的反应。
澳洲政府并未立即回复置评请求。(完)
(编译 张明钧; 审校 刘秀红)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)