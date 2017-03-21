中国国务院总理李克强将出访澳洲 “一带一路”料获正面回响

路透北京3月21日 - 中国国务院总理李克强本周出访澳洲，预期澳洲将会对“一带一路”计划做出正面回应，不过两名熟知此议题的消息人士表示，澳洲政府可能还要一段时间才会做出承诺。

“一带一路”计划是中国国家主席习近平重大的外交和经济政策，内容涵盖了庞大的基础建设支出，将中国和亚洲及更远区域连接起来。

中国外交部副部长郑泽光周二向记者表示，中国和澳洲在“一带一路”上“有许多合作的契机和空间”，并称总理李克强在访澳期间将会探讨此议题。

一名要求匿名的消息人士向路透表示，“过去一两天的讯息显示，不会如预期般地签署备忘录。”

“将来肯定会有在这点及其他进一步合作的机会，”该名消息人士补充称，他提到北京5月将举行一场大型的“一带一路”峰会，而今年稍晚澳洲和中国将庆祝建交45周年。

不过另外一名消息人士表示，澳洲方面采取“观望”做法，以评估西方大型经济体对于中国提案的反应。

澳洲政府并未立即回复置评请求。(完)