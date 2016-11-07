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中国财经 | 2016年 11月 7日 星期一 08:18 BJT

李克强称中国经济在合理区间运行 未来完全能保持中高速增长

路透北京11月7日 - 中国国家总理李克强称，中国经济运行一直保持在合理区间，增长速度位居主要经济体前列，未来完全能够保持中高速增长。

外交部网站周日刊登他在第六届中国-中东欧国家经贸论坛的主旨演讲并称，依靠主动适应经济发展新常态，坚持适度扩大总需求，着力推进供给侧结构性改革，中国经济能够战胜各种困难，保持稳定增长并加快转型。

一方面，中国坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并创新宏观调控方式；另一方面，通过推动改革开放创新，促进结构调整，培育发展新动能，并运用市场化、法治化方式，积极防范和化解风险。

“只要中国经济保持平稳健康发展，各种风险隐患将会在发展中逐步得到化解。”李克强称，“展望未来，中国经济发展潜力大、优势足、回旋余地广，完全能够保持中高速增长、迈向中高端水平。”

李克强此前称，将坚定不移全面深化改革，激发市场活力和社会创造力，促进中国经济在加快转型升级中平稳增长，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

三季度经济数据显示，中国经济完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，这主要受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。（完）

参看详情，请点击外交部网站here

(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)

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