李克强称中国经济在合理区间运行 未来完全能保持中高速增长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京11月7日 - 中国国家总理李克强称，中国经济运行一直保持在合理区间，增长速度位居主要经济体前列，未来完全能够保持中高速增长。
外交部网站周日刊登他在第六届中国-中东欧国家经贸论坛的主旨演讲并称，依靠主动适应经济发展新常态，坚持适度扩大总需求，着力推进供给侧结构性改革，中国经济能够战胜各种困难，保持稳定增长并加快转型。
一方面，中国坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并创新宏观调控方式；另一方面，通过推动改革开放创新，促进结构调整，培育发展新动能，并运用市场化、法治化方式，积极防范和化解风险。
“只要中国经济保持平稳健康发展，各种风险隐患将会在发展中逐步得到化解。”李克强称，“展望未来，中国经济发展潜力大、优势足、回旋余地广，完全能够保持中高速增长、迈向中高端水平。”
李克强此前称，将坚定不移全面深化改革，激发市场活力和社会创造力，促进中国经济在加快转型升级中平稳增长，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。
三季度经济数据显示，中国经济完美呈现“L”型走势的横线，三个季度同比增速均为6.7%，这主要受益于房地产惯性增长，以及PPP持续发力带动民间投资止跌回升。四季度经济预计继续平稳运行，完成年初设定区间目标无虞。（完）
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(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。