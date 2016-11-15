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中国财经 | 2016年 11月 15日 星期二 19:05 BJT

李克强称有把握较好完成全年主要发展目标任务 稳固经济向好态势

路透北京11月15日 - 中国总理李克强周二表示，有把握较好完成全年主要发展目标任务，面对国内国际多方面挑战，要适度扩大总需求推进供给侧结构改革，要保基本稳就业，加强公租房体系建设，持续推进棚改。

央广援引他在召开经济发展和民生改善座谈会时讲话称，通过共同努力，全年发展目标任务有把握较好完成，面对当前国际国内形势，要落实新发展理念，完善宏观政策，巩固“稳”，适度扩大总需求，推进供给侧结构性改革，稳固经济向好态势。

“通过共同努力，全年发展目标任务有把握较好完成。”他表示。

中国国家统计局于上月公布三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，持平于二季度。

李克强并说，要加快新旧动能转换，促进经济升级，新动能成长超出预期。新动能也为稳定就业提供支撑。做强实体经济，要实行创新发展战略，提高全要素生产率。要推动大众创业万众创新，实现工业装备制造升级。（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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