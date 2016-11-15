李克强称有把握较好完成全年主要发展目标任务 稳固经济向好态势

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月15日 - 中国总理李克强周二表示，有把握较好完成全年主要发展目标任务，面对国内国际多方面挑战，要适度扩大总需求推进供给侧结构改革，要保基本稳就业，加强公租房体系建设，持续推进棚改。
央广援引他在召开经济发展和民生改善座谈会时讲话称，通过共同努力，全年发展目标任务有把握较好完成，面对当前国际国内形势，要落实新发展理念，完善宏观政策，巩固“稳”，适度扩大总需求，推进供给侧结构性改革，稳固经济向好态势。
“通过共同努力，全年发展目标任务有把握较好完成。”他表示。
中国国家统计局于上月公布三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，持平于二季度。
李克强并说，要加快新旧动能转换，促进经济升级，新动能成长超出预期。新动能也为稳定就业提供支撑。做强实体经济，要实行创新发展战略，提高全要素生产率。要推动大众创业万众创新，实现工业装备制造升级。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。