李克强称中国经济三季度出现积极变化好于预期 债务风险总体可控（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京10月11日 - 中国政府最新释放出中国经济前景的乐观信号。国务院总理李克强周二表示，三季度经济不仅延续了上半年发展势头，还出现不少积极变化，好于预期，9月调查失业率近年来首次低于5%。
中央电视台(CCTV)援引他在中国-葡语国家经贸合作论坛第五届部长级会议开幕式上讲话称，中国的债务风险总体是可控的，问题主要是债务结构不太均衡；房地产市场方面，正在强化地方政府的主体责任。
“我们有信心、有能力实现今年经济社会发展的主要目标，也有决心守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，并且为明年经济发展稳定向好奠定坚实基础。”李克强表示。
他指出，中国消费和服务业对经济增长的贡献率稳步提升，一些前期出现疲弱或下滑的重要指标稳定向好，工业增速、企业效益、投资企稳回升，尤其是民间投资止跌回稳，社会预期得到新的改善。
“中国经济一直在合理区间平稳运行，并且不断地推进转型升级，增长速度在主要经济体中位居前列，对世界经济增长的贡献率一直保持在25%以上。”他说。
他表示，中国出现债务风险的可能性较小，中央政府负债率仅16%，地方政府的负债率虽然高于中央政府，但举债日益规范，大部分是有回报机制的资产性债务，且中国的债务以内债为主，外债占比很小。
他同时称，中国货币政策保持稳健，流动性合理充裕，商业银行的资本充足率和拨备覆盖率高，风险弥补和吸收损失的能力比较强；将通过发展多层次资本市场，提高直接融资比重，推进企业兼并重组等途径，逐步降低非金融类企业的杠杆率，化解金融风险。
关于房地产市场，李克强表示，未来住房需求将呈增长态势。针对当前中国房地产市场的一些分化态势，正在强化地方政府的主体责任，因城因地施策，保障居民基本住房需求，努力实现住有所居，而且要采取有效的措施，符合国情、城市特点的措施来促进房地产市场稳定健康发展。
在降低企业杠杆率方面，国务院周一发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。
李克强还在演讲中指出，中国9月调查失业率低于5%，是近年来的首次；今年前9个月城镇新增就业超过1,000万人，保持了过去三年每年新增就业超过1,300万人的势头；并预计，未来五年进口总额将达到8万亿美元，对外投资总额达到7,200亿美元，出境旅游超过6亿人次。
此外他表示，将持续推进简政放权、放管结合、优化服务，大力实施创新驱动发展战略，大众创业、万众创新蓬勃兴起。去年以来中国新增市场主体平均每天超过4万户，其中新登记企业1.2万户，今年前8个月达1.5万户。
中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。结合此前公布的贸易和通胀数据，证实中国经济已走出7月低谷，三季度GDP增速或与上半年持平。（完）
(发稿 李子木；审校 宿泱韫/杨淑祯)
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