中国承诺加快经济改革 反对贸易保护主义

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透中国成都6月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四表示，中国将加快经济改革，更快地向内需推动经济靠拢，重视扩大进口，同时强烈反对各种形式的贸易保护主义。
张高丽在成都出席《财富》500强企业论坛时表示，中国将在今后五年进口10万亿美元左右的商品，对外投资规模将达到5,000亿美元。
“我们将加快转变经济发展方式，大力调整优化经济结构。”
张高丽称，国际金融危机的深层次影响短期内难以消除，中国自身面临跨越“中等收入陷阱”的考验。由于成本竞争力的丧失以及创新能力不足，新兴经济体的成长出现停滞。
“我们决不能片面地、盲目地追求速度。”强调需稳步发展，释放经济长期快速发展累积的“压力”。
“我们坚决反对各种形式的贸易保护主义，促进贸易和投资自由化便利化。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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