中国主要经济指标趋稳向好 有能力应对各种风险挑战--李克强

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月7日 - 中国国务院总理李克强周一表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。
中国政府网引述他在会见出席首届世界华侨华人工商大会的全体代表时并指出，中国将加快推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，拓展区域发展新空间；深入推进简政放权放管结合优化服务，进一步放宽市场准入，鼓励创新创业，不断改善营商和投资环境。
中国国家统计局新闻发言人盛来运稍早表示，从经济增长、就业、物价、国际收支等公认的衡量宏观经济运行状况的指标来看，今年以来国民经济运行总体处于合理区间。随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显现，国民经济有望延续近期的好转态势。(完)
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(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。