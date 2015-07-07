中国主要经济指标趋稳向好 有能力应对各种风险挑战--李克强

路透上海7月7日 - 中国国务院总理李克强周一表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。

中国政府网引述他在会见出席首届世界华侨华人工商大会的全体代表时并指出，中国将加快推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，拓展区域发展新空间；深入推进简政放权放管结合优化服务，进一步放宽市场准入，鼓励创新创业，不断改善营商和投资环境。

中国国家统计局新闻发言人盛来运稍早表示，从经济增长、就业、物价、国际收支等公认的衡量宏观经济运行状况的指标来看，今年以来国民经济运行总体处于合理区间。随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显现，国民经济有望延续近期的好转态势。(完)

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(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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