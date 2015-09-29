（重发）中国经济运行保持在合理区间 长期向好的基本面没有变--总理

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
（去掉内文多余日期）
路透北京9月28日 - 中国国务院总理周一表示，今年中国经济运行仍保持在合理区间，就业比较充分，中国经济长期向好的基本面没有变，通过改革开放释放改革红利，推动经济发展的方向也不会变。
政府网援引他在会见来华出席第五次中欧经贸高层对话的欧盟委员会副主席卡泰宁时的讲话并称，中国经济保持“双中高”，可以为中欧开展多领域合作开辟更广阔的空间，希望双方抓紧商谈设立中欧共同投资基金。
面对外界对中国经济增速放缓疑虑的加剧，中国官员和学者们近日密集发声，力证中国经济平稳向好，中国有条件有能力实现年初确定7%的GDP增长目标。(完)
(发稿 侯向明； 审校 王洋)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。