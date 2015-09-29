（重发）中国经济运行保持在合理区间 长期向好的基本面没有变--总理

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路透北京9月28日 - 中国国务院总理周一表示，今年中国经济运行仍保持在合理区间，就业比较充分，中国经济长期向好的基本面没有变，通过改革开放释放改革红利，推动经济发展的方向也不会变。

政府网援引他在会见来华出席第五次中欧经贸高层对话的欧盟委员会副主席卡泰宁时的讲话并称，中国经济保持“双中高”，可以为中欧开展多领域合作开辟更广阔的空间，希望双方抓紧商谈设立中欧共同投资基金。

面对外界对中国经济增速放缓疑虑的加剧，中国官员和学者们近日密集发声，力证中国经济平稳向好，中国有条件有能力实现年初确定7%的GDP增长目标。(完)