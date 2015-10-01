李克强称中国能够完成今年主要经济目标

路透北京9月30日 - 中国国务院李克强周三表示，中国经济增长仍处在合理区间，能够完成今年经济社会发展的主要目标；要不断创新宏观调控方式，积极扩内需、调结构。

中央电视台援引他在国庆招待会上的讲话称，中国经济能够保持7%左右的增速十分不易，要让施政所向更加符合民之所望，促进经济中高速增长迈向中高端水平。

“改革开放是发展的动力之源，要坚定不移全面实施深化改革，深入实施创新驱动发展战略...要更宽领域更高水平扩大对外开放。”他说。

李克强此前表示，今年中国就业比较充分，中国经济长期向好的基本面没有变，通过改革开放释放改革红利，推动经济发展的方向也不会变。（完）