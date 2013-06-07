中国承诺加快经济改革 反对贸易保护主义

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透中国成都6月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四表示，中国将加快经济改革，更快地向内需推动经济靠拢，重视扩大进口，同时强烈反对各种形式的贸易保护主义。
张高丽在成都出席《财富》500强企业论坛时表示，中国将在今后五年进口10万亿美元左右的商品，对外投资规模将达到5,000亿美元。
“我们将加快转变经济发展方式，大力调整优化经济结构。”
张高丽称，国际金融危机的深层次影响短期内难以消除，中国自身面临跨越“中等收入陷阱”的考验。由于成本竞争力的丧失以及创新能力不足，新兴经济体的成长出现停滞。
“我们决不能片面地、盲目地追求速度。”强调需稳步发展，释放经济长期快速发展累积的“压力”。
“我们坚决反对各种形式的贸易保护主义，促进贸易和投资自由化便利化。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。