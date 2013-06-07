中国承诺加快经济改革 反对贸易保护主义

路透中国成都6月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四表示，中国将加快经济改革，更快地向内需推动经济靠拢，重视扩大进口，同时强烈反对各种形式的贸易保护主义。

张高丽在成都出席《财富》500强企业论坛时表示，中国将在今后五年进口10万亿美元左右的商品，对外投资规模将达到5,000亿美元。

张高丽称，国际金融危机的深层次影响短期内难以消除，中国自身面临跨越“中等收入陷阱”的考验。由于成本竞争力的丧失以及创新能力不足，新兴经济体的成长出现停滞。