李克强称有信心实现今年发展目标 中国将进一步放宽外资市场准入

路透北京6月12日 - 中国国务院总理李克强周一表示，有信心实现今年发展目标，有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平；他并称，中国将推动新一轮高水平对外开放，进一步放宽外资市场准入，创造更加公平便利的营商环境，对外开放的大门会越开越大。

中国政府网刊登新闻稿援引李克强会见第二届世界华侨华人工商大会代表时讲话称，当前中国经济保持稳中向好态势，增速位居世界前列，经济结构加快转型升级，特别是就业形势保持稳定，每年新增城镇就业1,300多万人，中国作为投资热土和商品大市场的优势正在不断显现。

他希望华商充分发挥资金、技术、管理、商业网络和人才优势，积极投身国内创新发展热潮；希望华商充分发挥联通中外、汇聚资源的独特优势，积极参与“一带一路”建设和中国同世界各国的经贸合作。

他还强调，大陆和台湾同属一个中国，同胞情骨肉相连，血浓于水。大家在海外要多做维护一个中国，促进对“九二共识”认同的事情，为祖国的和平统一贡献力量。（完）