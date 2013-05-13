中国总理李克强首次出访 将访问印度和巴基斯坦等四国

路透北京5月13日 - 中国外交部周一宣布，中国国务院总理李克强将对印度、巴基斯坦、瑞士和德国进行访问，这是李克强出任总理以来首次出访。

外交部发言人洪磊在例行记者会上称，李克强总理在访问期间将与印度总理辛格、巴基斯坦总统扎尔达里等领导人会晤。

中国和印度同为金砖国家（BRICS）的创始成员国，有着日益密切的经济关系，但两国在1962年边境战争后一直相互猜疑。

近期，中国与印度在边境发生对峙事件，后来在两国军队后撤的情况下事态平息。

洪磊在记者会上称，此事以适当的方式解决，再次表明中印双方致力于通过友好协商解决此类问题。

洪磊指出，李克强总理将于5月19日至27日对上述四国进行访问。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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