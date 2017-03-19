中国国务院总理李克强将先后访问澳洲与新西兰

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透悉尼3月19日 - 新西兰总理英格利希周六宣布，中国国务院总理李克强下周将访问新西兰，与该国政府和企业领袖展开谈话。
美国新总统特朗普就任后，国际社会的注意力集中于中国在促进自由贸易和全球化方面发挥的作用。
新西兰和澳洲希望鼓励中国和其他主要亚洲经济体加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，从而在美国退出后挽救这一贸易协议。
李克强将访问澳洲并与该国总理特恩布尔会谈，此后将对新西兰展开访问。
他与夫人程虹将率领一个企业与政府代表团，在3月26-29日访问新西兰。
“这次访问是一个重要机会，让我们能够为两国间达成牢固关系确定下一阶段议程，并展现我们在开放贸易和经济增长方面的共同承诺，”英格利希在声明中称。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)