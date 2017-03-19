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时事要闻 | 2017年 3月 19日 星期日 17:34 BJT

中国国务院总理李克强将先后访问澳洲与新西兰

路透悉尼3月19日 - 新西兰总理英格利希周六宣布，中国国务院总理李克强下周将访问新西兰，与该国政府和企业领袖展开谈话。

美国新总统特朗普就任后，国际社会的注意力集中于中国在促进自由贸易和全球化方面发挥的作用。

新西兰和澳洲希望鼓励中国和其他主要亚洲经济体加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，从而在美国退出后挽救这一贸易协议。

李克强将访问澳洲并与该国总理特恩布尔会谈，此后将对新西兰展开访问。

他与夫人程虹将率领一个企业与政府代表团，在3月26-29日访问新西兰。

“这次访问是一个重要机会，让我们能够为两国间达成牢固关系确定下一阶段议程，并展现我们在开放贸易和经济增长方面的共同承诺，”英格利希在声明中称。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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