李克强称中国有能力保持经济中高速增长 全年有望实现7%左右目标

中国国务院总理李克强表示，中国宏观调控政策储备和工具很多，有能力保持经济中高速增长，今年有望实现增长7%左右的目标。中国仍是全球经济稳定增长的重要动力源。他周一在吉隆坡出席中马经济论坛时发表演讲称，中国将向马来西亚提供500亿元人民币RQFII额度，按照市场原则购买马来西亚国债，在马来西亚发行人民币债券。路透