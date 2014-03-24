李克强：各国宏观政策协调遇困难 发达国家更要注意政策外溢效应

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京3月24日 - 中国国务院总理李克强周一表示，各国宏观政策协调遇到困难，发达国家更是要注意自身政策的外溢效应。
李克强是在会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德时做出上述表示的。
他用三个“是”与“但是”来概述当前世界经济：一是总体形势有新的变化，但是仍然错综复杂，发达国家更是要注意自身政策的外溢效应；二是新兴市场面临困难和挑战，但是仍为世界经济增长的重要力量；三是各国宏观政策协调遇到困难，但是仍然应该发扬同舟共济精神，巩固和加强在20国集团等框架下的对话、协调与合作。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数