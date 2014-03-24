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中国财经 | 2014年 3月 25日 星期二 07:25 BJT

李克强：各国宏观政策协调遇困难 发达国家更要注意政策外溢效应

路透北京3月24日 - 中国国务院总理李克强周一表示，各国宏观政策协调遇到困难，发达国家更是要注意自身政策的外溢效应。

李克强是在会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德时做出上述表示的。

他用三个“是”与“但是”来概述当前世界经济：一是总体形势有新的变化，但是仍然错综复杂，发达国家更是要注意自身政策的外溢效应；二是新兴市场面临困难和挑战，但是仍为世界经济增长的重要力量；三是各国宏观政策协调遇到困难，但是仍然应该发扬同舟共济精神，巩固和加强在20国集团等框架下的对话、协调与合作。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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