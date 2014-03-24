李克强：各国宏观政策协调遇困难 发达国家更要注意政策外溢效应

他用三个“是”与“但是”来概述当前世界经济：一是总体形势有新的变化，但是仍然错综复杂，发达国家更是要注意自身政策的外溢效应；二是新兴市场面临困难和挑战，但是仍为世界经济增长的重要力量；三是各国宏观政策协调遇到困难，但是仍然应该发扬同舟共济精神，巩固和加强在20国集团等框架下的对话、协调与合作。（完）