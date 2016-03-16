李克强称中国有政策储备来稳定经济

中国国务院总理李克强周三表示，世界经济复苏乏力，中国经济本身也在转型，双重影响下国内经济下行压力确实在持续加大；但中国不可能完不成已经确定的主要经济目标，政府有政策储备来稳定经济。他并指出，中国降息降准以及定向降准都不是“量化宽松”，金融的首要任务还是要支持实体经济发展。路透