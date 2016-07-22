李克强称中国经济面临较大下行压力 将保持稳健货币政策

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月22日 - 中国国务院总理李克强周五称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。
李克强在北京举行的“1+6”圆桌对话上称，中国经济仍在合理区间运行，会面临短期波动，但趋势仍然向好，经济中的新驱动因素将助力经济转型。而中国有能力为下岗职工创造就业机会。
他并表示，中国政府债务率并不高，并将继续保持汇率基本稳定。
他还提到，全球各国应加强宏观政策协调。
国务院总理李克强周五上午北京同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚、金融稳定理事会主席卡尼举行“1+6”圆桌对话会。
各方围绕“全球经济形势和挑战”与“中国经济转型中的增长新动能”两个议题进行充分讨论，一致认为应合力推进结构性改革、稳定金融、引导预期、促进中国和全球经济强劲、可持续、平衡增长。（完）
(编译 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。