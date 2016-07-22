李克强称中国经济面临较大下行压力 将保持稳健货币政策

路透北京7月22日 - 中国国务院总理李克强周五称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。

李克强在北京举行的“1+6”圆桌对话上称，中国经济仍在合理区间运行，会面临短期波动，但趋势仍然向好，经济中的新驱动因素将助力经济转型。而中国有能力为下岗职工创造就业机会。

他并表示，中国政府债务率并不高，并将继续保持汇率基本稳定。

他还提到，全球各国应加强宏观政策协调。

国务院总理李克强周五上午北京同世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚、金融稳定理事会主席卡尼举行“1+6”圆桌对话会。

各方围绕“全球经济形势和挑战”与“中国经济转型中的增长新动能”两个议题进行充分讨论，一致认为应合力推进结构性改革、稳定金融、引导预期、促进中国和全球经济强劲、可持续、平衡增长。（完）