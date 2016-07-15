李克强称中国经济下行压力还在持续 有信心有能力实现今年主要预期目标

路透北京7月15日 - 中国国务院总理李克强周五称，尽管经济下行压力还在持续，但中国政府负债率比较低，居民储蓄比较高，宏观调控工具箱里可供选择的工具多，有信心有能力实现今年发展的主要预期目标任务。

中国外交部网站刊登李克强在蒙古乌兰巴托出席第十一届亚欧首脑会议上讲话称，中国作为世界最大的发展中国家，经济发展潜力大、优势足、空间广，并将推进改革开放，深入推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革。

“我们有信心有能力实现今年发展的主要预期目标任务，使经济保持中高速增长、迈向中高端水平，为促进亚欧经济发展、为维护亚欧和平稳定贡献中国力量。”李克强称。

李克强并称，今年上半年，面对诸多国内外挑战，中国经济平稳运行，符合年初的预期。经济结构转型升级加快，新经济活力四射，新业态快速成长，发展新动能加快积蓄。

他当天发表题为《亚欧伙伴命运与共合作升级再谱新篇》的讲话中还强调，亚欧地区既面临重大机遇，也有不少严峻挑战，特别是恐怖主义、难民问题等成为本地区突出的棘手问题。

他称，要把亚欧合作引到更加务实的方向，特别是加强经贸合作。加快建设开放包容的亚欧大市场，提升贸易投资自由化、便利化水平，反对各种形式的保护主义，共同应对气候变化。积极推进科技创新和新产业、新经济发展。

中国国家统计局周五公布，二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，略高于路透调查预估中值6.6%，与一季度增速持平；环比则增长1.8%。上半年GDP同比增速亦为6.7%。

中国超预期的工业和消费抵消投资增速下行的影响，使得二季度经济增速稳稳落在6.7%。然而随着房地产市场自高点回落、民间投资持续乏力，年内整体投资恐在低位徘徊，加之全球局势动荡，黑天鹅事件增多，为下半年的中国经济蒙上阴影。（完）