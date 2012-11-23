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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 23日 星期五 10:00 BJT

李克强称中国改革进入攻坚区和深水区

中国国务院副总理李克强周四称，当前改革进入了攻坚区和深水区，要坚决破除一切妨碍科学发展的体制机制弊端，且现阶段推进改革在很大程度上要触动利益，在改革过程还要注重公平。图为李克强。路透

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