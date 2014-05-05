版本:
中国
时事要闻 | 2014年 5月 5日 星期一 12:04 BJT

中国官媒首次发布李克强夫人的照片和简历

路透北京5月5日 - 在中国国家总理李克强偕夫人程虹访问非洲之际，中国官媒首次发布了程虹的照片和简历。

新华社周日报道称，程虹1957年出生，在北大进修时与李克强相识结婚，两人育有一女。

官媒公开程虹的照片和简历，可能表明中国在努力打造软实力、提高国际形象。

新华社称，程虹在首都经贸大学外语系任教30余年，主要从事英语教学与研究，主持研究自然文学与生态批评项目。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐