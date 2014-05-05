中国官媒首次发布李克强夫人的照片和简历

独家：特朗普抱怨沙特没有向美国支付该付的保护费
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
路透北京5月5日 - 在中国国家总理李克强偕夫人程虹访问非洲之际，中国官媒首次发布了程虹的照片和简历。
新华社周日报道称，程虹1957年出生，在北大进修时与李克强相识结婚，两人育有一女。
官媒公开程虹的照片和简历，可能表明中国在努力打造软实力、提高国际形象。
新华社称，程虹在首都经贸大学外语系任教30余年，主要从事英语教学与研究，主持研究自然文学与生态批评项目。（完）
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四对路透表示，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。