版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 4月 25日 星期三 08:10 BJT

中国整体车市放缓 但豪车仍为亮点

诸多迹象表明中国整体汽车市场放缓，但出席北京车展的梅赛德斯、宝马和奥迪等豪华车品牌高管称，中国高档车市场仍有很大增长空间。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐