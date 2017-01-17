焦点：中国国家主席首秀达沃斯论坛 将倡导全球化

路透瑞士达沃斯1月17日 - 面对西方公众的敌意不断升温，中国国家主席习近平周二在世界经济论坛发表讲话时将为全球化辩护。此次论坛将凸显中国的全球影响力不断上升。

习近平将是首位参加这一年度盛会的中国国家主席。而特朗普赢得大选后，美国在贸易和气候变化等议题的多边合作中发挥的作用，则令人质疑。

与此同时，面对从英国退欧、武装分子袭击，到今年多国举行的大选，欧洲已然自顾不暇。反全球化的民粹主义者可能在今年的大选中有所斩获。

这给中国带来填补真空的机会，而中国似乎也愿意这么做。

“习近平选在今年参加该论坛，这并非巧合，”美国政治风险咨询机构Eurasia Group总裁Ian Bremmer表示。

本周，超过六位中国政府高官将出席达沃斯论坛年会，远多于前几年。许多分论坛都聚焦亚洲，其中一场会议的名称即为“亚洲的领导角色”。

世界经济论坛创始人施瓦布(Klaus Schwab)称，习近平出席年会，表明美国主导的单极世界正在转向多极世界。在多极体系中，中国等新兴大国将必须增强影响并发挥更大的作用。

“我们希望中国将在这个新世界中承担积极的、负责任的领导角色，”施瓦布告诉路透。“所以中国国家主席光临，从某些方面而言是极具象征意义的。”

**“不再客气”**

习近平出访达沃斯，正值中国与美国总统当选人特朗普关系紧张之际。特朗普将于周五达沃斯论坛年会的最后一天宣誓就职。

特朗普竞选时承诺在贸易方面对中国更加强硬，上月还打破几十年来的惯例，接听了台湾领导人蔡英文的祝贺电话。

之后特朗普一直都未缓和其论调，上周还表示“一个中国”政策在谈判之列，引发中国官媒的愤怒回应。

“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。

习近平在达沃斯期间，应该不会发表与特朗普针锋相对的言论。他在瑞士首都伯尔尼发表讲话时，强调了合作的重要性。

习近平表示，保护主义、民粹主义与逆全球化都在抬头。这不利于全球经济更密切的合作。

高度依赖自由贸易的中国，有可能遭遇新一波保护主义的冲击。

去年的达沃斯论坛期间，对中国经济硬着陆的担忧导致全球市场震荡。

尽管这些疑虑已有所缓解，但国际货币基金组织(IMF)周一警告称，中国经济面临大幅放缓或破坏性调整的风险，因政府在应对企业债务方面反应迟缓，而且资本外流亦可能加剧压力。

“中国仍是最大风险之一，我认为中国并未占据风险清单榜首的唯一原因，就是美国俨然已成为不确定性的一大来源，”哈佛大学经济学家Kenneth Rogoff对路透表示。(完)