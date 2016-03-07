香港《明报》：经济的天花板 李克强的硬仗

（3月7日社评）

全国人大会议前日在北京拉开大幕，今年会议的核心议题，是审查和批准国民经济和社会发展的新五年规划。这一五年规划，已是第13个，但绝对与过往不同，因中国的经济发展，已经触摸到＂天花板＂，＂开局之年＂又要准备＂打硬仗＂。

准备＂打硬仗＂，是国务院总理李克强向人大会堂内的2,800多名人大代表报告的，也是向13亿人作出动员，更是向全世界作出宣告。

应对＂打硬仗＂的，有两个核心的经济指标，一个是今年的经济增长预期指标，定为6.5%至7%，而在中国新一个五年规划中，5年平均经济增长也要达到6.5%。

李克强解释准备＂打硬仗＂的原因，包括内外两大环境的变化和可能的演进，而这代表了执政的中共中央对发展大势的基本判断。

具体来说，这一判断包括国际层面的世界经济深度调整、复苏乏力、国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不稳定和不确定增加，对中国发展的影响不可低估。又包括国内长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换档、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。

在这一大势判断之外，还有一个李克强未明言、但由中国过去30多年高速发展引出，影响到未来5年乃至更长的时期的经济现象，即中国的发展，是否触摸到了＂天花板＂，又如何突破这个＂天花板＂的必解难题。

＂触摸天花板＂，也被解读为遭遇＂高增长的边界＂，也就是说，中国过去30多年高速发展，已经到了不可能再持续了，而是走到了边界，经济要减速，发展要出现转型。

＂触摸天花板＂论，或更学术味的＂高增长边界＂论，其实来自对＂中等收入陷阱＂的研究。但这一研究，参照物不同，不是参照南美之类发展中国家，而是日本这类战后追赶型经济体，会有一个发展的规律，是当人均GDP达到1.1万国际元（International dollar）时，增长速度一般会下降3%左右。相关资料显示，中国2010年的国际元已经将近8000，按其平均增长速度，现在大致达到相应的水准。

也就是说，如果按客观发展的规律，中国现在可能遭遇两种状况，一种是跨越＂中等收入陷阱＂受阻，经济发展变得停滞，社会矛盾转而尖锐，步入发展高危阶段；另一种情况，就是发展到达＂高增长边界＂，经济出现持续减速。

自去年秋季中共十八届五中全会讨论＂十三五＂规划，到去年底的中央经济工作会议，再到现在全国人大会议，人们会发现，中共领导层在作的所有努力，在作的相关部署，其实都在努力既跨越＂陷阱＂，又突破＂天花板＂。

这种努力的论述即＂双中高＂论，即在未来5年中国要＂保持经济中高速增长，推动产业迈向中高端水平＂。为此，未来5年期间，中国经济年均增长将保持在6.5%以上。

既然可能触摸到＂天花板＂，因何未来5年要将经济增长保持在6.5%这一水准上呢？这是因为，中共在改革开放的中期，已确定了一个＂三步走＂的战略，而现在正在开步走第三步，既要确保到2020年国内生产总值（GDP）和城乡人民收入比2010年翻一番，同时全面进入小康社会。而按相关核算，只有将经济增长稳定在接近6.5%的增速，才能实现这一目标。

人们也许会问，中共要求将未来5年的经济增长稳在6.5%以上，去实现发展战略目标，又因何要将今年的指标，定为6.5%至7%呢？

李克强在政府工作报告中的解释有三点，一是确定今年国内生产总值增长指标，是充分考虑了与建设小康社会目标衔接，这就是起码要6.5%；二是考虑了推进结构性改革的需要，没有一定的增长，支持不了去产能等改革；三是也有利于稳定和引导市场预期，必须有一个不高不低的指标。

当然，更重要的考量因素，在于就业新危局。面对内外经济层面诸多不稳，本应实施保守疗法，但中国经济又到了不能不动手术的阶段，这一手术就是＂去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板＂的＂三去一降一补＂的新宏观调控。在这新调控的过程，再怎么把握节奏，也要数以百万计的人员下岗离位，而一旦下岗工人干部多了，就会有社会稳定之危，所以李克强说＂稳增长主要是为保就业、惠民生＂。

人们忆起去年同一场合，李克强就说＂经济下行压力还在加大＂，＂今年面临的困难可能比去年还要大＂。到了今年，李克强说＂面临的困难更多更大、挑战更严峻＂。所以，准备＂打硬仗＂绝非虚言和危言，因为这是触摸到＂天花板＂之际的背水一战。（完）