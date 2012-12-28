人行货币政策例会“稳”字当先 为明年调控留空间（更新版）

12月9日在合肥一家超市拍到的图片。 REUTERS/Stringer

* 处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系

* 经济金融运行总体平稳,物价形势基本稳定

* 继续发挥直接融资的作用

* 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

(新增分析师评论)

路透北京12月28日 - 年关临近,"稳"字当头.中国央行今年召开的最后一次货币政策委员会例会指出,当前中国经济金融运行总体平稳,物价形势基本稳定,未来将继续实施稳健货币政策.

周五刊登在央行网站上的新闻稿称,要处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系.综合运用多种货币政策工具，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长.

"纵观全文用的最多的就是'稳'字,说明央行目前的货币政策以稳为主,这就为明年的调控预留了足够的空间."兴业银行首席经济学家鲁政委说.

华创证券宏观经济分析师华中炜亦认为,货币政策委员会例会的表述,显示了央行在稳健的导向下,偏谨慎的货币政策."对明年的信贷增长方面不能有过高的指望,预期货币信贷增速可能低于14%."

央行称,继续发挥直接融资的作用.稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制等改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

"强调继续发挥直接融资的作用,说明债务融资规模可能有更大的发展."华中炜说.

此前此召开的2012年中央经济工作会议提到,明年将实施稳健的货币政策.要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本.

金融"十二五"(2011-2015)规划中的目标是,到"十二五"期末,非金融企业直接融资占社会融资规模比重提高至15%以上.如果按增量计算,这个目标今年已经实现.

**再提"防风险"**

时隔一年,央行的货币政策目标再提"防风险".分析人士相信,这亦是对今年中央经济工作会议精神的回应与强化.

在去年年底召开的中央经济工作会议上,对于金融风险的提法是"有效防范和及时化解潜在金融风险";而今年已经具体到"守住不发生系统性和区域性金融风险的底线".

"(防风险)这个目标去年四季度例会曾经放过,但没有一直这么谈,现在看来是在货币政策上更多强调防风险的重要性."招商证券宏观经济研究主管谢亚轩说.

此前,有接近监管层的官员对路透表示,中央经济工作会议已经确诊金融领域存在潜在的风险.影子银行是风险点,一些行业也存在着积聚风险的隐患.

央行表示,将优化金融资源配置,有效解决信贷资金供求结构性矛盾,防范金融风险.着力改进对实体经济的金融服务.

而与三季度例会相比,央行对目前的经济形势判断更为乐观,称当今中国经济金融运行中,"积极因素进一步增多".

央行并称,密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化.全球经济仍较为疲弱,不确定性依然存在.(完)

(发稿 乔艳红/谢衡; 审校 黄凯/林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。