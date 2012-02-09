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中国财经 | 2012年 2月 9日 星期四 18:05 BJT

春节後价格总水平将稳步回落--发改委

* 春节後价格水平将稳步回落

* 切实防止价格走势出现反弹

路透北京2月9日电---今年伊始CPI再度反弹,表明通胀压力仍不容小觑.中国国家发改委周四称,节日性、临时性因素推高1月份CPI,後期价格总水平将稳步回落;其并重申要"切实防止价格走势出现反弹".

刊登在发改委的新闻稿指出,1月价格总水平反弹,主要因春节需求增加及部分地区恶劣天气推动肉、菜价格大幅上涨.不过自去年10月来,中国生猪生产恢复较快,春节後生猪价格将有所下降;随着天气转暖,蔬菜上市量增加,价格也将逐渐下降.

国家统计局稍早公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.

统计局数据并显示,中国1月食品价格同比上涨10.5%,为当月CPI贡献了3.29个百分点涨幅,非食品价格亦上涨1.8%. 欲览中国CPI走势图表链接,请点选(r.reuters.com/myh56s)

发改委新闻稿还指出,未来要进一步推进平价商店建设,促进产供销一体化,降低流通成本,"切实防止价格走势出现反弹,保持价格总水平基本稳定."

中国国家信息中心周四发布报告预计,一季度,全球经济下行风险加大,中国经济运行仍将处於稳步回落态势,初步预计,CPI将上涨3.5%左右,PPI(工业生产者出厂价格指数)上涨1%左右.(完)

更多详情,请点选国家发改委网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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