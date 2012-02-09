春节後价格总水平将稳步回落--发改委

中国个税改革可逐步实施到位 适当增加家庭生计支出扣除项--官员
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
* 春节後价格水平将稳步回落
* 切实防止价格走势出现反弹
路透北京2月9日电---今年伊始CPI再度反弹,表明通胀压力仍不容小觑.中国国家发改委周四称,节日性、临时性因素推高1月份CPI,後期价格总水平将稳步回落;其并重申要"切实防止价格走势出现反弹".
刊登在发改委的新闻稿指出,1月价格总水平反弹,主要因春节需求增加及部分地区恶劣天气推动肉、菜价格大幅上涨.不过自去年10月来,中国生猪生产恢复较快,春节後生猪价格将有所下降;随着天气转暖,蔬菜上市量增加,价格也将逐渐下降.
国家统计局稍早公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降的趋势.主因春节长假期间食品价格大幅上涨.
统计局数据并显示,中国1月食品价格同比上涨10.5%,为当月CPI贡献了3.29个百分点涨幅,非食品价格亦上涨1.8%. 欲览中国CPI走势图表链接,请点选(r.reuters.com/myh56s)
发改委新闻稿还指出,未来要进一步推进平价商店建设,促进产供销一体化,降低流通成本,"切实防止价格走势出现反弹,保持价格总水平基本稳定."
中国国家信息中心周四发布报告预计,一季度,全球经济下行风险加大,中国经济运行仍将处於稳步回落态势,初步预计,CPI将上涨3.5%左右,PPI(工业生产者出厂价格指数)上涨1%左右.(完)
更多详情,请点选国家发改委网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。
路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。