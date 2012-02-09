春节後价格总水平将稳步回落--发改委

路透北京2月9日电---今年伊始CPI再度反弹,表明通胀压力仍不容小觑.中国国家发改委周四称,节日性、临时性因素推高1月份CPI,後期价格总水平将稳步回落;其并重申要"切实防止价格走势出现反弹".

刊登在发改委的新闻稿指出,1月价格总水平反弹,主要因春节需求增加及部分地区恶劣天气推动肉、菜价格大幅上涨.不过自去年10月来,中国生猪生产恢复较快,春节後生猪价格将有所下降;随着天气转暖,蔬菜上市量增加,价格也将逐渐下降.