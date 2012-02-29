今年物价涨幅或低於去年--发改委

2月9日在上海一家菜市场拍到的图片。 REUTERS/Penny Young

* 今年中国CPI涨幅可能明显低於去年--发改委官员

* 将保持重要能源资源市场供应和价格稳定

* 价格改革不能简单地等同于'涨价'

路透北京2月28日电---中国国家发改委价格司副司长周望军周二表示,预计今年全年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅可能明显低於去年;同时,将保持重要能源资源市场供应和价格稳定.

新华社报导援引他的话并称,春节後进入消费淡季,生猪价格将有所下降,同时翘尾影响也会迅速减弱,预计後期价格总水平涨幅将稳步回落,全年价格总水平运行态势将明显好於去年.

同时,中国今年将继续降低流通成本,重点开展构建稳定物价的长效机制等.在继续实施已出台各项保障基本生活必需品供应、稳定物价政策措施的同时,继续强化政府责任;切实落实好物价补贴挂钩联动机制,以减轻基本生活必需品价格上涨对低收入群体生活的压力.

中国1月CPI同比上涨4.5%,远超市场预期,去年全年CPI涨幅为5.4%,远超年初设定的4%的目标.

周望军稍早表示,2月CPI涨幅预计可回落到4%以内,甚至达到3%左右,且上半年若无特殊因素,或维持该水平徘徊.

**价格改革不等同于"涨价"**

针对有人提出价格改革就意味着涨价,周望军解释称,价格改革的重点是理顺价格关系,充分发挥市场机制引导资源配置的作用,并不能简单地等同于"涨价".

"由於我们长期实行'低物价、低收入、低消费'的模式,资源能源等基础性产品价格压得较低,为理顺价格关系,可能表现为做'加法'多一些,做'减法'少一些."他称.

他并表示,中国在推进资源性产品价格改革过程中,将一些对外依存度较高的产品价格,在一定程度上"与国际接轨",这是充分利用国际市场资源,保证国内市场供应的客观需要,是迫不得已的选择.

具体来看,中国今年将落实好电煤临时价格干预措施,全面清理涉煤基金和收费,整顿规范煤炭市场价格秩序;积极协调配合相关部门加大煤电油气运的运行调节力度,保障市场供应.

在推进电价改革方面,将开展竞价上网和直接交易试点,加强对电网企业的成本约束,逐步建立科学合理的输配电价形成机制,组织落实好各地居民阶梯电价实施方案.

而在完善成品油价格形成机制方面,则将缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行透明度;组织落实好天然气价格改革在广东、广西的试点,适当理顺天然气与可替代能源价格关系等.

中国最近一次调整成品油价格是在2月8日,上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨,至历史新高.此为中国年内首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价.