成思危：明年通胀至少5%以上 但货币供应不可能收紧

* 明年GDP增幅料8.5%,CPI涨幅不低於5%

* 高通胀因素并没消除,货币供应不可能收紧

* 拉动经济的四驾马车动力有限

路透北京12月2日电---全国人大常委会前副委员长成思危预计,明年中国经济增速约在8.5%,通货膨胀至少是在5%以上,但货币供应不可能收紧.

他在北京的一个论坛上称,影响通货膨胀的三大因素并没有消除,包括国内劳动力成本的提高和原材料、能源价格的提高,输入性通胀压力以及货币因素,但发达国家多为低利率环境,中国货币收紧必然导致热钱流入.

"国际上发达国家现在还都是处在低利率的情况下,中国货币政策不可能收得太紧."成思危称,央行此次宣布降低准备金率,也说明货币政策不能收太紧.

"既然货币政策不能收太紧,那通货膨胀也就不可能有比较大的下降,特别是从全世界来看,都处在流动性泛滥."成思危称.

此外,大宗商品的价格仍在高位,输入性通胀压力仍在,国内劳动力成本的提高和原材料、能源价格的提高等,成本推动型的通胀危险还存在,因此明年通货膨胀仍将处在比较高的位置.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

**四驾马车动力有限**

成思危指出,关注经济增长,不仅是涉及国家的经济实力,更重要的是就业问题.而明年拉动中国经济的四架马车,包括投资、消费、净出口以及政府支出等亦不是很乐观,动力亦显不足.

他分析指出,虽然投资最容易拉动GDP,但中国目前产能过剩相当严重,投资效益不高,加之庞大的地方政府债务;而依靠内需,扩大消费也并不容易.

此外,出口情况不是很好,同时中国还要承担美元贬值所带来的风险.

因此他建议要中国降低外贸依存度,争取将外贸占GDP的比重由现在的50%左右降到30%以下,顺差在GDP的占比控制在4%以下,才可保持出口的可持续性.

至于政府开支对经济的拉动作用,成思危表示,当经济增长比较差的时候,要通过政府开支来刺激经济,现在中央政府应该说经济财力是大大提高了.

"10月份就完成了全年的计划,财政的增长大大超过了GDP的增长,但是怎麽样把政府开支这一架马车用好,恐怕也是非常重要的."成思危称.

中国1-10月累计实现全国财政收入90,851.68亿元人民币,比去年同期增加19,951.86亿元,增长28.1%.而年初的财政收入预算安排为8.97万亿.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。