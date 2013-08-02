发改委：下半年将保持价格基本稳定

中国政府年初设定的通胀目标为3.5%左右。今年上半年居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅比去年同期低0.9个百分点，为经济平稳发展和推进资源价格改革营造了良好环境。

年初以来，中国重点领域价格改革积极有序推进：政府已经推出新的成品油价格形成机制，并出台非居民用天然气价格调整方案，为天然气价格市场化改革奠定了基础。此外还进一步推进电价改革，将脱硝电价试点范围由现行14个省份的部分燃煤发电机组扩大为全国所有燃煤发电机组，并实现电煤价格并轨、取消价格临时干预等等。（完）