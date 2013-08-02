发改委：下半年将保持价格基本稳定

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京8月2日 - 通胀温和是中国推进改革的重要前提条件。中国国家发改委表示，下半年将坚持保持价格总水平基本稳定不放松，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标。
发改委昨日在其网站发布新闻稿并称，下半年还要完善资源环境价格形成机制为重点，着力理顺比价关系。
“建立健全阶梯价格制度，利用价格杠杆充分调动市场主体节约资源、保护环境的积极性，”新闻稿称。
中国政府年初设定的通胀目标为3.5%左右。今年上半年居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅比去年同期低0.9个百分点，为经济平稳发展和推进资源价格改革营造了良好环境。
年初以来，中国重点领域价格改革积极有序推进：政府已经推出新的成品油价格形成机制，并出台非居民用天然气价格调整方案，为天然气价格市场化改革奠定了基础。此外还进一步推进电价改革，将脱硝电价试点范围由现行14个省份的部分燃煤发电机组扩大为全国所有燃煤发电机组，并实现电煤价格并轨、取消价格临时干预等等。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。