发改委调查镜片市场 国际大牌齐降价

路透香港5月9日 -《证券时报》周五报道称，随着中国国家发改委去年8月发起对镜片镜架行业的反垄断调查，多家在华运营的镜片厂家近日挂出降价公告，降幅最高达30%。

镜片镜架行业被认为是一个暴利行业。

此前，发改委还对包括奶粉产品在内的其他行业进行了价格调查，美赞臣(MJN.N)、达能(DANO.PA)和恒天然(FCG.NZ)等六家乳制品企业因违反《反垄断法》限制竞争行为，去年8月被罚约6.7亿元人民币。

在华外资企业日益遭受反垄断和腐败调查的困扰，目前正聘请律师确保在华运营合规。

《证券时报》报道称，最新调查针对多家跨国镜片制造商。

据悉，被发改委调查的镜片厂家包括美国博士伦、美国强生(JNJ.N)、日本豪雅(7741.T)、日本尼康(7731.T)、法国依视路(ESSI.PA)和德国蔡司(AFXG.DE)。

博士伦在署期为5月1日的声明中表示，为更好地回馈消费者长久以来的支持和信赖，从2014年5月1日起，博士伦对三款高品质产品做降价优惠10%-15%。博士伦没有回应路透寻求置评的电话。

豪雅也在4月30日的网站声明中表示，对入门级产品参考零售价进行10%以上幅度的下调。该公司也未立即回应路透寻求置评的邮件。

报道称，依视路部分产品降价幅度为15%~30%，路透因时差问题未能联系到依视路和蔡司进行置评。

路透未能联系到尼康中国公司就此事置评，强生亦没有即刻回应路透的电话及邮件。

路透未能联系到发改委官员就此消息置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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