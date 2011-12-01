专家称稳增长抑通胀仍是中国明年重任

* 经济下行趋势明显,今明後三年GDP增速料逐降至9%,8%和7%

* 稳增长与抗通胀仍是明年重任,明年CPI涨幅料5%左右

* 政策基调料不改,政策明确转向或在明年四季度

作者 沈燕

路透北京12月1日电---世界经济复苏可能停滞,中国经济明年走势如何?中国国家发展和改革委员会下属的宏观经济学会秘书长王建预计,包括今年在内的未来三年,中国经济增速都将维持下行趋势,GDP增幅分别达9%,8%和7%;而稳增长和抑通胀仍是明年中国宏观调控的重要任务.

他在周四接受路透电话专访时称,明年政策调控基调预计保持不变,仍是稳健货币政策和积极财政政策.但随着经济下滑趋势愈发明显,货币政策明显转向的时点可能在明年四季度,而眼下的下调存准率仅是应对经济下行政策小幅松动的信号.

"虽然经济往下,但步伐比较缓慢,是渐进式下行,估计政策上也不会有急剧变化,尤其是利率不会轻易松动,毕竟推动物价上涨的压力没有消除."王建认为,目前仅是政策微调的一个小窗口,而政策调整的大窗口可能在明年四季度,"如果GDP(增速)掉到8%以下,届时政策就要大转向了."

备受关注的中央经济工作会议预计将在本月上旬召开,届时将会明确中国明年政策基调及经济工作任务.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首降.之後各家机构纷纷发表评论,认为中国货币政策拐点出现,存准率及基准利率均有下调空间.其中香港恒生银行(0011.HK)更预期,明年底前中国将减息三次共0.75个百分点,而存准率还将下调五次共2.5个百分点.

王建并预计,今年四季度中国国内生产总值(GDP)增幅会降至9%以下;而居民消费价格指数(CPI)涨幅将持续回落,但因包括农产品价格上涨等影响因素并未消除,通胀明年仍会高企在5%左右.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自今年7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.

**经济下行趋势明显**

2008年金融危机的教训依旧历历在目,眼下欧债危机仍在发酵,美国经济也面临很大不确定性,再为全球经济的复苏蒙上阴影,中国经济亦难独善其身.

中国财政部副部长朱光耀周四表示,当前世界经济面临严重挑战,在某种程度上当前危机超过了2008年那场危机,世界经济复苏可能停滞.作为应对,中国要提高政策针对性,灵活性和前瞻性.

王建指出,包括PMI在内的诸多先行指标,都已明确反映出经济在往下走,尽管这也是中国致力调整经济结构必须付出的代价,且从目前的经济形势判断,下行趋势虽确立,但过程比较缓慢,因此也没有大幅调整政策的必要.

"今年中国一直在抗通胀和稳增长之间走钢丝,目前来看抗通胀的压力虽然小了些,但并没有消除,明年虽不至于过份强调抗通胀,但也不敢轻易放松."他称.

今日稍早公布的中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,显示经济增速继续温和回落;同期汇丰PMI亦创32个月来新低.

王建预计,明年中国财政和货币政策更会倾向"双稳",可能提法上不会改变,但在实际操作中会更强调灵活性,而此次下调存准也是感受到经济下行的压力在加大.

他分析指出,从拉动中国经济的三驾马车看,净出口对GDP的贡献明年预计仍会是负的,而消费增长的空间有限;固定资产投资方面,受政府前两年刺激经济的4万亿元投资影响,今明两年是到期完工的高峰期,固定资产投资增幅料不会低,也是GDP增幅今年能保持在9%左右,明年保持在8%左右的重要支撑.

"但到了明年四季度,如果经济往下掉的太快,8%的增幅都守不住,政策可能就要大转身了."王建称.

至于号称史上最严厉的房地产调控对明年经济的影响,他认为,有利益集团过份夸大其对经济影响之嫌,且高层已经明显表态调控会坚持,随着大量保障房的陆续入市,房地产调控效果可能会在2013年显现.

而对於调结构,扩内需的中长期政策目标,王建表示,虽然中国一直都在强调扩大内需,并作为中长期目标,但眼下恰逢政府换届周期,中国要进行结构调整必须有相应的配套改革举措.

"问题谁都知道,也都明白该怎麽做,但关键是现在没有人去做,一届政府到了收官的阶段,谁都想落个好,...新一轮改革看来也只能留待下届政府了."他称.(完)

--审校 张喜良

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