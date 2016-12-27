中国中部首家民营银行湖南三湘银行开业 注册资本30亿元--报载

路透北京12月27日 - 人民日报周二报导称，中部首家民营银行——湖南三湘银行周一在长沙湘江新区正式开业，该银行注册资本30亿元人民币，由三一集团、汉森制药等10家民营企业作为发起人股东共同发起设立。

报导援引湖南三湘银行董事长梁在中表示，较之于其他民营银行，湖南三湘银行是国内唯一一家依托大型制造行业且明确提出产融结合的金融机构，将以拓展产业链金融为主体，凭借股东的产业资源及网络优势，以核心企业为切入点，为整条产业链生态圈中的各类企业提供专业化综合金融服务。

中国银监会此前披露的数据，今年以来银监会已正式批准筹建6家民营银行，累计数量达11家，新获批的民营银行分别是重庆富民银行、四川希望银行、湖南三湘银行、安徽新安银行、福建华通银行、武汉众邦银行。

自2014年开展试点以来，中国首批5家民营银行（包括阿里巴巴旗下的浙江网商银行、腾讯旗下的前海微众银行等）起步平稳。民营银行在设立之初，已经确定了自己的业务定位，如“个存小贷”、“特定区域”、“公存公贷”、“小存小贷”等，聚焦特定领域，与现有商业银行实现互补发展、错位竞争。

数据显示，截至2016年三季度末，民营银行资产总额1,329.31亿元，各项贷款611.57亿元，各项存款428.20亿元，平均不良贷款率0.54%，拨备覆盖率471.21%。（完）