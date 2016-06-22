私人银行将成中国银行业收入重要引擎 人民币波动掀境外投资潮--报告

路透北京6月22日 - 受中国宏观经济增速趋缓及不良“双升”影响，中国银行业收入及利润双双承压。中国股份制商业银行--兴业银行(601166.SS)与波士顿咨询公司（BCG）周三联合发布《中国私人银行2016：逆势增长 全球配置》的报告称，私人银行业务净资产收益率较高，且拥有连接财富端和资产端的独特优势，将成为中国银行业转型进程中的重要利润增长点。

报告并称，高净值人群调整房地产投资配置比例释放的投资需求，将推动个人资产配置组合多元化；同时，人民币币值波动开启境外资产投资热潮，均将为中资私行机构带来更多新业务机会。

“预计到2020年，中国高净值家庭数量将增至388万户，可投资金融资产总额在中国整体个人财富占比将达到51%，为私行业务提供了良好的发展土壤。”兴业银行副行长陈锦光称，但当前中国私行服务供给端仍显不足，中国私行机构管理的高净值人群财富不到两成，未来业务发展空间广阔。

报告指出，传统存贷业务对银行资本约束日益增大，向轻资产业务转型已成趋势，私人银行一方面掌握财富端大量高净值客户资金，另一方面对接资产端各类投资标的，优势显着。

相关数据显示，2014-2015年私人银行业务持续发力，在12家披露业绩数据的私人银行中，9家资产管理规模增速超过20%，其中2家增速更是超过40%，各大私人银行成为银行零售业务甚至全行收入的重要引擎。

资产配置方面，波士顿咨询公司董事经理林朝婷表示，由于此前中国存在刚性兑付，资金多配置在信托、理财等产品上；但当前市场普遍预期刚兑不可持续，在降息及经济放缓的背景下，各类产品收益率均大幅下降，促使拥有更高风险偏好的高净值人群积极寻求私募股权投资（PE）、风险投资（VC）、大宗商品等另类投资。

值得注意的是，70%的高净值客户预期未来一年内中国部分区域会出现房价下跌现象，个人投资者对房地产投资的热情或将持续消减，原本被房市吸纳的巨大投资需求逐步向外释放，并推动中国个人资产配置由原来单一的“房产为王”迈入多元资产组合的“综合投资”时代，资金寻找其他投资标的的渴望，将推动股市、债市、私募股权等各类投资市场的发展。

**境外投资热潮**

报告指出，“8.11”汇改引发市场对人民币未来的贬值预期，掀起中国个人境外资产配置热潮。随着资本账户逐步开放、国内资产收益率差距收窄甚至倒挂，资金将在全球范围寻找投资机会、在境内境外双向流动，高净值人群财富将由境内向全球拓展配置。

相关调研结果显示，目前已有27%的高净值客户拥有境外投资，其中48%在2015年增加了境外配置；在尚未进行境外投资的高净值人士中，56%的人表示未来三年将考虑进行境外投资。

报告称，当前中国个人境外资产配置比例远低于其他国家；随着私人财富全球化进程深化，预计到2020年该比例将从目前的4.8%升至9.4%，新增市场规模达13万亿元人民币。

这将给私人银行带来更多的财富管理业务机会。由于中国高净值人群对海外市场宏观形势、投资机会、产品种类等都不甚了解，且海外市场不存在“刚性兑付”隐形担保，中资私人银行客户对私行的资产配置建议、海外市场介绍及产品解说等服务需求强烈，更愿意为境外资产配置的建议服务付费。

不过，报告认为，为应对与全球领先金融机构同场竞技的压力，中资私行机构在开拓境外业务时，需发展五大关键能力，即精准定位目标客户、境内外一体化服务、专业投顾引领的销售能力、外部产品的筛选管理和境外市场风险及合规的管理能力，才能快速捕捉中国私人财富全球化的机遇。（完）