民营银行概念炒作脱离实情 服务小微恐是伪命题

* 民营银行市场概念炒作与实际进展脱节

* 难以寄望一举解决小微企业融资难题

* 银行业高利润的光环下也有阴影

* 放开行业准入，有利于促进竞争

作者 谢衡

路透北京9月25日 - 近期民营银行概念股涨势凶猛，风生水起。而实际上，对于民营银行的推进具有决定作用的监管层面，却是冷静而审慎。现在谈论首批民营银行牌照将花落谁家，或为时尚早。

为小微企业服务，正是设立民营银行的重要初衷之一。但在金融业界，无论是监管层还是具体的从业者，都清醒的认识到，放开设立民营银行不可能是解决小微企业融资难的灵丹妙药，而恐怕只是理想化的伪命题。

世上熙熙皆为利来，民营资本热衷踏足银行业最重要的原因，无非是该行业目前相对高的ROE（净资产收益率）。而民营资本一旦陷入风险延期暴露的陷阱，终将认识到银行业的当期高盈利只是看上去很美。

“政策大方向当然是有了，但现在外面的炒作与实际进展离的真是太远了。银监会对具体的方案设计还处在讨论阶段。目前的这种舆论阵势，不一定是好事。”一位接近监管层的官员说。

另一位接近监管层的官员则用“办法还没出，准入在中央”，这样简短而明确的回复，表明了民营银行在政策层面的实际推进情况。

证券市场上的资金却早已闻风而动，热情追捧所谓的民营银行概念股。红豆股份600400.ss、苏宁云商002024.sz、中关村(000931.SZ)等上市公司9月以来股价均大幅上涨。其中，苏宁云商的股价在近一个月的时间里涨幅已逾65%。

迄今市场上已经有逾20家上市公司都和民营银行扯上了关系，无论公司方是否情愿。这其中亦是真真假假，难辨虚实。

中关村董事会秘书处有关人士此前就对路透明确表示，有关该公司将向监管层申请银行牌照一事，只是市场讹传。“如果未来有中关村银行的话，也跟我们公司没有任何关系。”

中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 (0700.HK) 此前亦称，该公司仅为申请设立民营银行的参股联合投资体的其中一方, 并非主导。而公司内部有关人士表示，腾讯内部都还没有单独设立一个和金融有关的部门，“据我所知，设立一家银行并不是腾讯目前在金融领域发展的重点考虑。”

中信证券银行业分析师王一峰就表示，投资者只是不断在市场上寻找各种主题，“比如还有自贸区概念，就是纯粹的炒作，没有任何实际意义，这种上涨很可能来得快去得也快。”

王一峰认为，监管当局可能先出台相关的管理规定，然后在个别示范项目上进行试点。“等具体办法一出来，大家就明白不可能有这么多上市公司能够参与其中，市场也不会有现在这么高的热度了。”

**服务小微只是一种“理想”**

民营资本服务民营企业，乍听上去顺理成章。因此有市场人士称放开设立民营银行有利于解决小微企业融资难、融资贵，甚至认为可以起到的立竿见影的功效。然而，在对银行业有深刻了解的监管层和从业者看来，并没有这么乐观。

上述接近监管层的官员表示，有关民营银行的方案政策上，应该还是会提要侧重支持民营企业、小微企业的发展。

“小微企业金融服务问题，是个世界性的难题，只能是想办法多渠道的尽量解决。设立民营银行肯定是增加了一种手段，但是短期内想发挥颠覆性的作用、完全解决这个问题，这个不太可能。”这位官员说。

而一位国有大型银行的高管表示，目前的实际操作中也可以看到，在银行利率还没有完全市场化的情况下，目前有民营资本背景的中小银行在给小微企业的贷款利率，就远高于国有大行，完全没有解决小微企业融资贵的问题。

“中小银行本身融资成本就比大型银行高，这也决定了他们不可能以很低的利率贷款给小微企业融资。而相关法律又明确规定，股东绝对不可以从自己设立的银行中获得贷款。依靠民营银行解决中小企业融资难，这个目的恐怕很难实现。”这位高管说。

实际上，近几年民间资本已不断进入银行业。银监会2012年年报显示，截至当年年底，在股份制商业银行和城市商业银行总股本中，民间资本占比分别为41%和54%。而在农村中小金融机构股本中，民间资本占比更已超过90%。但小微企业融资难的问题，并未见有效改观。

“当年民生银行成立的时候，也是说要服务民营企业、服务中小企业，但一去服务就发现坏账率很高，就不敢了，就只能回过头来傍大款。”中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)的一位董事说。

这位民生银行的董事表示，当民生银行成熟到一定程度，抗击风险的能力大大加强，客户基础的结构也有所改变之后，民生银行再顺势而为，往服务小微企业这个方向上转还是很成功。

“所以培养和经营一家银行，大家还是要有一个长期的心态。要求一家银行短期就能有效服务小微，这个也不能这么理想化。”这位董事说。

**皆为利来，皆为利往**

资本逐利。民营企业家拿出自己挣的真金白银投资一家银行，高额回报才是最重要的诱因。特别是近两年来，中国的实体经济增长疲弱乏力，而银行业却仍可保持较高的净利润增速，这叫民营资本如何不心动？

“就是看银行挣钱吧，你看现在没有民营企业愿意投资纺织行业吧。”王一峰说。

上述民生银行的董事认为，银行是垄断行业，一旦放开管制，民营资本有冲动去追逐垄断行业开放的红利。“此外，银行业是高端产业，传统行业的民营企业去投资高端产业，对于提升社会影响力和声誉都有好处。”

根据银监会公布的数据显示，今年上半年中资银行的利润同比增速为14%。

“但银行的钱不是那么好赚的，等进入了这个行业，你可能就会意识到‘如果你想赚大钱，投资银行吧；如果你想陪大钱，也投资银行吧’。”上述国有银行高管说。

中国交通银行董事长3288.HK(601328.SS)牛锡明此前就表示，现在外界只看到了银行盈利的一面，而没有看到风险的一面。现在中资银行的贷款余额为约70万亿元人民币，如果不良贷款率上升1%的话，就是7,000亿元不良资产。按照目前的监管要求，提取的拨备就需要1万亿元。

近十年来中资银行的盈利是达到了3万亿元。但1992年到2002年银行非但没有盈利，更产生不良资产3万亿元。所以要看近20年中资银行的盈利水平，亦不是非常的高。

此外，银行利润主要是资产膨胀型的利润，银行的资本金随规模扩大要不断地增加，民营银行如何不断的补充资本，这也是一个不能回避的问题。

王一峰表示，难以注入后续资本，正是现在民营背景的小贷公司难以升级成村镇银行的重要原因。

“实际上产业资本能陪银行走多久，这是很难说的。银行和实业家之间可能只是一段姻缘，白头偕老我看也未必。”上述民生银行的董事说。

**竭力避免纳税人买单**

资深业界人士认为，允许民营资本设立银行，最大的意义在于放开市场准入，打破垄断。

“开银行就应该像开饭店一样，允许人开，也允许倒闭。”上述国有银行高管说。

这位高管认为，也只有在允许银行倒闭之后，储户才会开始考虑，把钱存在哪家银行更有保障，哪家银行恐怕风险比较大，市场自然就会实现优胜劣汰。

但是，中国到目前为止并没有设立存款保险制度，金融机构的破产制度也尚未得到立法确认。在这样的大环境下，放开设立民营银行，如何控制风险，又称为一道难解的题。

中国银监会主席尚福林在2013年上半年全国银行业监督管理工作会议上谈到，下半年要试办自担风险的民营金融机构。自担风险民营金融机构的要义在于发起人承诺风险兜底，避免经营失败损害存款人、债权人和纳税人利益。

“金融机构公众属性很强，风险一旦爆发，社会影响太大。你说发起股东得自己承担风险，对储户负责，但最后闹大了企业就是自己负不了责，还得政府对公众负责。说白了，还是要纳税人买单。”上述接近监管层的官员说。

中国银监会研究局副局长龚明华此前公开表示，监管层一直鼓励民间资本进入银行业，这对银行和投资者双方都是有好处的。“目前的背景是，在利率市场化加快的背景下，如何控制风险？这个平衡点的寻找，是我们正在做的工作。” （完）

（北京中文部张胜男对本文亦有贡献）

(审校 黄凯)

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