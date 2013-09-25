背景资料：民营银行概念股市场表现一览

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京9月25日 - 到目前为止，市场上已经有逾20家上市公司成为民营银行概念股。以下为相关上市公司9月以来的市场表现： 证券代码 证券名称 最新价（元） 9月以来累计涨幅（%） 002277.SZ 友阿股份 14.07 59.89 600400.SS 红豆股份 5.52 43.75 002024.SZ 苏宁云商 12.55 56.88 002183.SZ 怡亚通 9.40 27.54 002177.SZ 御银股份 4.92 22.08 002286.SZ 保龄宝 15.79 24.63 601567.SS 三星电气 9.70 17.01 000931.SZ 中关村 6.98 35.01 600012.SS 皖通高速 4.27 14.48 600260.SS 凯乐科技 9.36 13.73 600095.SS 哈高科 5.36 12.60 000096.SZ 广聚能源 4.75 6.74 600208.SS 新湖中宝 3.67 14.69 600052.SS 浙江广厦 3.75 7.76 600113.SS 浙江东日 11.57 5.37 600777.SS 新潮实业 5.34 9.88 600162.SS 香江控股 7.31 12.46 002418.SZ 康盛股份 6.93 6.13 600692.SS 亚通股份 9.60 7.26 601339.SS 百隆东方 9.14 7.78 000656.SZ 金科股份 11.56 -1.62 002229.SZ 鸿博股份 15.85 6.88 002064.SZ 华峰氨纶 10.14 -8.32 (整理 谢衡; 审校 黄凯) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。