背景资料：民营银行概念股市场表现一览

路透北京9月25日 - 到目前为止，市场上已经有逾20家上市公司成为民营银行概念股。以下为相关上市公司9月以来的市场表现： 证券代码 证券名称 最新价（元） 9月以来累计涨幅（%） 002277.SZ 友阿股份 14.07 59.89 600400.SS 红豆股份 5.52 43.75 002024.SZ 苏宁云商 12.55 56.88 002183.SZ 怡亚通 9.40 27.54 002177.SZ 御银股份 4.92 22.08 002286.SZ 保龄宝 15.79 24.63 601567.SS 三星电气 9.70 17.01 000931.SZ 中关村 6.98 35.01 600012.SS 皖通高速 4.27 14.48 600260.SS 凯乐科技 9.36 13.73 600095.SS 哈高科 5.36 12.60 000096.SZ 广聚能源 4.75 6.74 600208.SS 新湖中宝 3.67 14.69 600052.SS 浙江广厦 3.75 7.76 600113.SS 浙江东日 11.57 5.37 600777.SS 新潮实业 5.34 9.88 600162.SS 香江控股 7.31 12.46 002418.SZ 康盛股份 6.93 6.13 600692.SS 亚通股份 9.60 7.26 601339.SS 百隆东方 9.14 7.78 000656.SZ 金科股份 11.56 -1.62 002229.SZ 鸿博股份 15.85 6.88 002064.SZ 华峰氨纶 10.14 -8.32 (整理 谢衡; 审校 黄凯) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。