中国民营企业成为在华投行眼中的金饭碗

路透香港10月23日 - 今年中国民营企业超过国营企业，首次成为投资银行最大的收入来源，这表明中国的改革举措正在大大改变着民间资本在中国经济中的地位。

这些民营企业反应灵活且管理高效，在互联网行业繁荣和企业积极扩张的大环境下，其交易活动总规模超过了国企。

Dealogic数据显示，今年迄今，在中国股市上市、增发等交易的总规模当中，私企约占78%。去年这一比例还不到50%。2005-2010年期间正赶上中国四大银行和一系列大型国企上市，民营企业所占比重仅三分之一。

民营企业越来越希望聘请外资银行担任交易顾问，而减少聘请中国国际金融有限公司(中金，CICC)和中国银河证券这样的国内公司。后者正是靠帮助国有企业上市和收购，积累了大量财富。

这种转变的出现，规模高达250亿美元的阿里巴巴美国上市案功不可没。仅这一宗交易就给银行业带来3亿美元的佣金收入。此外，万洲国际(0288.HK)、京东(JD.O)、联想(0992.HK)等公司的上市和收购交易总计规模也接近100亿美元。

扣除阿里巴巴交易，今年迄今中国民营企业仍然在股权资本市场的交易活动中占到68%。

专家称，这种趋势将会持续下去，尽管政府极力推进一些企业的部分私有化进程，预计将有更多国企进入市场。

民营企业在资本市场的活动方兴未艾，使中国成为投资银行眼中的金饭碗。

汤森路透数据显示，今年前九个月，中国和香港的银行佣金收入占亚洲(不包括日本)的55%，达87.4亿美元，高于去年同期的47.6%。

来自中国大陆的佣金收入今年激增54%，一跃成为仅次于美国和英国的全球第三大佣金来源市场。

中国民营企业的崛起让外资银行在华业务重新焕发生机。以往通常情况下都会受聘为国企提供咨询的中国投资银行，已经被瑞信CSGN.VX、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX所赶超。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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