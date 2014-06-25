引导社会资本积极参与粮食仓储设施建设--国务院

路透北京6月25日 - 周三召开的中国国务院常务会议表示，创新投融资方式，引导社会资本积极参与粮食仓储设施建设。以东北地区和南方稻谷产区为重点，今明两年新建仓容1,000亿斤。支持主产区农民合作社、专业大户等建设有烘干设备的储粮设施。

刊登在政府网上的新闻稿称，完善粮食经营者库存制度，奖补结合，鼓励企业多购多存。在仓容矛盾突出的地区，对玉米深加工企业给予支持。强化地方政府特别是销区责任，严格落实地方储备任务，今年增加地方储备500亿斤。督促销区按照不低于6个月市场供应量要求，确保粮食储备到位。

“中央政府重点调控谷物、棉花、油料、糖料等，其他农产品主要通过市场调节，地方政府也要承担稳定市场的责任。在保证谷物基本自给、口粮绝对安全的基础上，发挥好进出口和国家储备调节市场供求的作用，防止农产品价格过度波动。”会议称。

会议确定，在保护农民利益前提下，推动最低收购价、临时收储和农业补贴政策逐步向农产品目标价格制度转变。从大豆和棉花入手，分品种推进补贴试点，当产品市场价格低于目标价格时，补贴农民；当产品市场价格升高导致物价总水平上涨过快时，补贴低收入群体。

会议称，今年夏粮丰收已成定局，但仓容总体紧张，部分地区严重不足。要加强收储和仓储设施建设，大力促销腾库，采取定向销售等办法，消化临储粮和陈粮，为新粮腾出仓容。

会议并表示，要发挥市场主导作用，促进东部地区产业创新升级和生产性服务业发展，推动劳动密集型产业和加工组装产能向中西部转移。有序推进西部煤炭和现代煤化工、西南水电、北方风电、沿海造船等基地建设。

京津冀、长三角、珠三角地区，除热电联产外禁止新建燃煤发电等高耗能高污染项目。在西部地区建设向西开放产业平台，支持优势企业到境外开拓市场。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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