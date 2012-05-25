国资委鼓励民间资本参与国企改制重组

路透北京5月25日电---中国再加大力度推动民间投资.国资委周五发布14条意见,鼓励民间投资参与国有企业改制重组,双方可设立股权投资基金,共同投资战略性新兴产业,开展境外投资.

国资委网站的通知并称,民间投资主体参与国企改制重组可用货币出资,也可用实物、知识产权、土地使用权等法律、行政法规允许的方式出资.

"国有企业在改制重组中引入民间投资时,应当通过产权市场、媒体和互联网广泛发布拟引入民间投资项目的相关信息,优先引入业绩优秀、信誉良好和具有共同目标追求的民间投资主体."通知称.

同时,民间投资主体亦可通过出资入股、收购股权、认购可转债、融资租赁等多种形式参与国有企业改制重组;国企改制上市时或国有控股的上市公司增发股票时,应当积极引入民间投资.

新华社援引国资委有关负责人称,以前国企之所以大面积困难,重要原因之一就是国有产权不能流动.而此次引入民间投资,是要促进国有产权与民间资本的合资合作,本质上是产权与产权相互结合、彼此流转的过程.

此外,通知规定,国有股东通过公开征集方式或通过大宗交易方式转让所持上市公司股权以及在产权市场公开竞价转让国有产权时,均不得在意向受让人资质条件中单独对民间投资主体设置附加条件.此举将给予民间资本更多的平等竞争的机会.

"以前国有企业转让股权或产权时,有些转让方会习惯性地寻找大的、熟悉的企业,也就是国有企业.在招标中,他们可能会只邀请少数几家国有企业来投标,甚至在受让人资质条件中公开排斥非国有企业,"新华社援引国资委研究中心企业研究部部长王志钢称.

目前中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出.国务院总理温家宝近日表示,要把稳增长放在更加重要的位置,并重申支持民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域,激发民间投资活力.

发改委稍早明确表态,中国民间资本进入能源等重点领域有望进一步推进.继铁道部和交通运输部等,5,6月还将有部委陆续出台鼓励和引导民间投资健康发展的相关细则.

欲了解更多详情,请点选国资委网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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