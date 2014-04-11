八成在华私募基金预计今年交易规模将上升--贝恩

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透上海4月11日 -全球知名咨询公司贝恩最新报告显示，约八成在中国积极开展业务的私募股权投资基金预计，2014年的交易规模将有25%左右增长；而且近八成私募基金认为未来几年并购交易将明显上升。
贝恩2014年中国私募股权市场报告还指出，医疗、消费品和零售、高科技和IT服务将是大中华区最具吸引力的行业。而去年互联网和高科技行业的私募投资占到总量的近一半。
“中国依旧处于亚太市场的风口浪尖，宏观经济趋势以及更为理性的竞争有望带动新一轮的投资增长。”贝恩大中华区私募股权基金业务主席白伟历表示。
去年中国私募股权基金市场，无论是投资额、融资额，还是基金退出的规模，都出现了明显下降，例如大中华区募集基金规模下降65%，私募市场交易额和退出额均下降三成左右。
贝恩在对约200位亚太区私募股权投资专业人士调查后得出结论，大中华区仍是亚太最具吸引力的私募股权市场，且六成左右的投资人士认为大中华区潜在目标公司的估值合理甚至有吸引力，八成左右投资人认为今年大中华区的估值不会下降。（完）
(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)
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