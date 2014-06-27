中国证监会将推动解决私募基金长期资金来源

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京/上海6月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，为促进私募基金健康发展，证监会将完善促进私募基金业发展的政策和服务体系，包括推动解决私募基金长期资金来源问题，吸引社保基金、保险资金、企业年金等长期资金投资私募基金。
他在每周例会上还指出，证监会将推动财税部门完善相关财税政策；积极协调解决私募基金帐户开设和工商登记等问题、指导建立并完善私募基金交易平台、研究推动私募基金行业的国际交流与合作，支持私募基金行业走出去。
对于近期进行的私募基金备案，他说，证监会将坚持“重在行业自律”原则，对私募基金管理人和私募基金不设前置审批。对私募基金的监管，主要关注其风险外溢性，对私募基金的日常运作，特别是投资方向、持仓比例等投资活动不作限制。
在去年6月以后，新基金法正式将私募基金纳入法律调整范围，私募基金的主体地位得到法律认可，私募基金业迎来了快速发展期。（完）
(发稿 张晓翀/林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
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