中国证监会将推动解决私募基金长期资金来源

路透北京/上海6月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，为促进私募基金健康发展，证监会将完善促进私募基金业发展的政策和服务体系，包括推动解决私募基金长期资金来源问题，吸引社保基金、保险资金、企业年金等长期资金投资私募基金。

他在每周例会上还指出，证监会将推动财税部门完善相关财税政策；积极协调解决私募基金帐户开设和工商登记等问题、指导建立并完善私募基金交易平台、研究推动私募基金行业的国际交流与合作，支持私募基金行业走出去。

对于近期进行的私募基金备案，他说，证监会将坚持“重在行业自律”原则，对私募基金管理人和私募基金不设前置审批。对私募基金的监管，主要关注其风险外溢性，对私募基金的日常运作，特别是投资方向、持仓比例等投资活动不作限制。

在去年6月以后，新基金法正式将私募基金纳入法律调整范围，私募基金的主体地位得到法律认可，私募基金业迎来了快速发展期。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 张喜良)

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