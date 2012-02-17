中国1月社会融资规模骤降八千亿元

* 1月人民币贷款增速低於市场预期

* 委托贷款与信托贷款均小幅增加

* 表外融资额已受限致增速放缓

路透北京2月17日电---中国1月社会融资规模不足一万亿元,较上年同期骤降8,001亿元.分析师称,除假期因素,监管指引、贷存比限制及表外融资额受限等是1月融资规模减少的主因.

中国人民银行周五称,初步统计,1月社会融资规模为9,559亿元人民币,其中1月人民币贷款增加7,381亿元,同比少增2,882亿元,这一数字更是创下了2008年以来1月同期的新低.

此外,外币贷款折合人民币减少148亿元,同比少增1,010亿元;委托贷款增加1,653亿元,同比多增381亿元;未贴现的银行承兑汇票减少212亿元,同比少增3369亿元.而企业债券净融资、非金融企业境内股票融资均减少500亿元以上.

平安证券银行业分析师窦泽云认为,贷存比的制约成为了造成1月新增贷款低於预期的最主要原因,今年贷款增速的决定性因素将回到银行自身--贷存比和资本充足率,未来信贷增速将高度关联于存款增长.

中银国际银行业分析师亦袁琳认为,除了假期因素外,监管指引、贷存比限制以及贷款需求减弱是造成1月贷款较低的因素.

"我们下调1、2月份贷款合计1.6万亿的预测,预计2月(新增)贷款在7,000-8,000亿,1、2月份合计1.4-1.54万亿.导致2月份贷款恢复的主要因素是假期结束、贷款需求有所恢复."袁琳称.

亦有不少业内认为,1月份金融数据已反映出今年上半年信贷投放不乐观的信号.

今年1月人民币新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低於预期的"万亿大关".

此外,现阶段监管层对表外融资的控制继续趋严,今年伊始,票据信托和房地产信托被叫停不久,中国银监会最新又对同业存款信托示警,以防银行"借道"信托逃避信贷规模约束,将信贷资产从表内转移到表外,致使监管层无法准确把脉全社会信贷状况.

瑞银证券报告预计,今年表外融资增量将会比去年略有下降,在社会融资额中占比会继续萎缩,维持今年新增人民币信贷8万亿,社会融资总额接近13万亿的判断.

该报告还表示,债券等直接融资方式或成为信贷增量补充,为弥补表外信贷下降导致的流动性压力,预计今年债券等直接融资占社会融资总额比重仍将有所上升.

中国央行调控指标社会融资规模显示,2011年社会融资规模为12.83万亿元人民币,比上年减少约8%.2012年M2料增长约14%,略高於去年的13.6%.市场人士预计,今年新增社会融资总量将稳步超过13万亿元.

不久前,中国央行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.(完)

更多细节,请点选央行网站(here)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。