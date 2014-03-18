中国首批50家私募基金获批登记

路透上海3月18日 -中国首批50家获批登记的私募集金管理人名单出炉。中国证券报周二报导，中国基金业协会周一在北京举行颁证仪式，首批50家私募成为可以以独立管理人身份，从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。

这50家包括33家私募证券类机构和17家私募股权类机构，诸如上海重阳，博道投资，鼎晖股权等知名私募均在首批之列，但亦有一些明星私募如泽熙投资等缺席。

中国私募基金之前身份并未获认可，多数业务模式是借道券商，信托等机构，以投资顾问等形式发行阳光私募，2013年6月1日新证券投资基金法修订通过并实施，非公开募集基金开始纳入监管范畴。

新基金法并明确非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过二百人；担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照规定向基金行业协会履行登记手续，报送基本情况。

此次基金业协会首批公布登记名单，意味着这50家机构将可以以独立基金管理人的身份发行产品，且登记证书亦显示将私募集金归类为金融机构。

至于私募基金合格投资者，目前证监会正在制定合格投资者认定标准。在证监会有关规定出台之前，基金业协会建议的标准有：个人投资者的金融资产不低于500万元人民币，机构投资者的净资产不低于1000万元；投资于单只私募基金的金额不低于100万元。

欲参看具体名单，请点选 here

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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