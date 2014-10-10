博客：医生短缺成中国民营医院发展瓶颈

记者 Alexandra Harney/Adam Jourdan

在中国推进医疗体系私有化进程之际，民营医院却面临医疗人员短缺的问题。

据贝恩咨询公司预测，中国医疗服务市场的规模到2020年可能增长逾一倍至6,000亿美元左右。这吸引投资者蜂拥而至，但来自公立医院和医生群体的阻力形成的瓶颈，可能阻碍中国医疗行业改革步伐。

这在一定程度上是由于在中国多数地区，医生必须取得所属公立医院的批准，才能去民营医院兼职。很多公立医院不愿意让院内最好的医生离开。

“一些公立医院阻止医生到外面去，”中国医疗有限公司(CHC)总裁Charles Elcan称，“一些医院非常开放，对此表示支持，但另一些却不是这样。这是眼下面临的挑战。”

CHC在浙江慈溪与当地政府合资的一家医院拥有500个床位，7月收治了首位病人。这家医院住院收治能力目前仅用到五分之一，正寻求招聘更多医生。CHC在这个项目上投资了近10亿元人民币，还在考虑收购其他医院。

中国公共医疗体系面临医院患者人满为患、贪腐问题突出、医患关系紧张等问题，私有化进程是公共医疗体系改革的关键。中国希望到明年时，民营医院的病床数量能占到所有医院总床位数的五分之一。

这项改革吸引了国内外投资者的兴趣，他们希望能从中国的医疗支出中分得一杯羹。麦肯锡预计，到2020年，包括药物和医疗设备方面在内的中国医疗总支出将达到1万亿美元。

人们对公立医院普遍感到不满意，尽管如此，一些中国患者仍对民营医疗机构的诊治水平和价位心存疑虑，即便那些自称有国际一流设备和优越环境的民营医院也面临这样的挑战。

“私立医院不能报销，价格又贵，而且我更相信公立医院的医疗水平。”上海27岁的研究人员蔡洁晶称。

据德意志银行6月报告，中国2.47万家医院中近半数属于民营性质，但医疗服务仍主要由公立医院承担，公立医院收治了84%的住院患者。

公立医院收入主要依靠药物销售和检查项目，这催生了制药企业行贿的肥沃土壤，此外也导致不必要的过度开药和检查。在大型医院，患者往往天不亮就开始排队，但其实能够与医生接触的时间才不过两三分钟。

由于中国的中产阶级不断壮大、人口老龄化严重且环境污染问题突出，对医疗服务的需求上升，因此政府希望开放该领域。

**人才短缺**

目前，患者常常倾向于去大城市的医院就诊，因为担心当地的初级医疗机构质量欠佳，这令大城市的医院面临巨大压力。

过去五年，中国政府扩大了国有医疗保险覆盖范围，鼓励更多民间资本投入医疗行业，并着手控制药品价格。政府还提高了外资持有医疗机构股份的上限。8月，中国还进一步放宽规定，允许外资在七省市全资拥有医院。

但在地方层面，公立医院的领导经常不愿意让最好的医生兼职，更不同意他们离职。民营医院不得不出高价聘请名医、从国外招聘医生，或选择那些寻求职业生涯提升的年轻医生。直到今年8月，北京市才率先放宽医师多点执业门槛，医师申请多点执业不再需要本单位出具“同意书”。

医生们表示，这在一定程度是由于公立医院的医生资源也捉襟见肘。

据世界卫生组织（WHO）数据，中国每千人拥有1.4名医生，而美国和英国则分别为2.4名和2.8名医生。据德银报告，在2008年至2012年，中国公立医院每千名患者对应的医生数量减少了26%，在民营医院则减少了16%。

卫生部门承认医生短缺，他们的关注点放在提高农村地区医生数量方面。国家卫计委2011年设定了目标，希望到2020年提高农村初级卫生保健医生的数量和质量。

民营医院难以吸引医生，并非仅仅是因为政策因素。

朱岩离开北京协和医院，在深圳开办了一家私人诊所。他列举了阻碍医生去民营医院的多个问题，譬如中国医生偏爱公立医院的安全感和名望；民营医院希望雇用年龄大些、经验丰富的医生，而有意离开公立医院的却往往是比较年轻的医生；公立医院没有制定到民营医院兼职的医生的薪酬办法；公立医院已经满负荷运行，不愿意医生流失。