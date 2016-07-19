中国民间投资大幅回落可能不是常态 下半年有望低位企稳--招商证券

路透北京7月19日 - 今年中国民间投资增速快速下行引发各方关注。招商证券发布报告称，上半年民间投资大幅回落可能不是常态，随着实际利率的回落以及资本市场回报率的下降，在PPP项目的带动下，民间投资在下半年有望在低位企稳。

招商证券宏观团队的谢亚轩、张一平等周二发布报告称，民间投资持续下滑由多方面因素造成：制造业利润增速大幅下降；去产能政策限制；民间投资愿意投资的领域限制过多，想投而不能投；PPP项目签约率明显提升，但开工率偏低；以及ODI和海外并购、收购规模快速提升造成的资金分流。

“我们认为供给侧改革的进展是未来民间投资能否回稳的关键。这是因为民间投资意愿下降的核心因素在于实际利率居高难下导致实体经济回报率大幅下降。”

报告指出，在高货币存量环境下，资本市场的繁荣自然会吸引民间资金进入股票、房地产等领域。需求侧管理正是造成这一不利局面的罪魁祸首，而改变现有状况可能更多地需要依靠供给侧改革。

报告称，目前国内股票市场行情低位震荡，而房地产销售形势也出现放缓迹象，资本市场回报率正在下降。随着PPI 降幅持续收窄，销售收入持续回升，实体回报率上升有助于吸引民间回流实体经济。

同时，去年四季度签约提速的PPP项目将陆续进入项目建设期，这有助于抑制上半年民间投资增速持续下滑趋势。招商证券此前在北京调研了PPP项目进展情况，在海绵城市、环境综合治理等领域民间资本参与热情较高。

“如果说2015年流动性泛滥推动了资金脱实向虚，那么今年由于供给侧改革的开展和资本市场回报率下降，部分民间资金脱虚向实是扭转民间投资需求颓势的核心力量。”该报告称。

中国上半年民间固定资产投资增速已降至2.8%，针对民间投资持续回落的现状，政府已出台一系列举措，最近是在7月初国务院要求紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域准入，在基础设施和公用事业等重点领域去除各类显性或隐性门槛，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措，促进公平竞争。（完）