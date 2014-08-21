中民投在沪揭牌 业务重点为产业整合及金融全牌照

路透上海8月21日 - 备受市场关注的中国民生投资股份有限公司周四在上海揭牌，并正式公布其59家民营企业发起人及公司战略，即通过资本投入和杠杆撬动，围绕产业整合和金融全牌照两大特色，进行产业整合、股权投资等业务。

该公司注册资本500亿元人民币，为获得国务院同意，中国首家“国字号”民营大型投资公司。5月9日，中民投在上海注册成立。

中民投的参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等，涉及机械制造、冶金、信息科技、资产管理、环保、新能源、电力、电子商务等多个领域，参股或控股多家上市公司，参股企业资产总额近1万亿元。

据介绍，中民投的经营范围主要为股权投资、股权投资管理、商务咨询、财务咨询、实业投资、资产管理、投资咨询等。

在经营活动中，将通过资本投入和杠杆撬动，围绕产业整合和金融全牌照两大特色，集聚资源，形成特色鲜明的商业支柱和重点业务板块。

在产业整合方面，中民投的重点方向有：整合、运营光伏发电项目；促进成立钢铁联盟；推进成立船舶投资基金，提升船舶制造企业的竞争力等。

中民投还将通过持股和控股，逐步打造产融结合平台。通过“投贷联动”、“股债联合”、中介服务、不良资产处置、资产管理等业务模式，在商业银行的传统业务基础上建立新的商业合作模式，实现互利共赢。

此外，中民投将以中民欧洲资本（伦敦）和中民国际（香港）为平台，开展与境外金融机构深层次合作、积极参与海外投资机会、引进国际知名投资机构、推动成熟项目在境外上市等方式，积极拓展海外投资市场。

中民投董事长由刚刚辞任民生银行(600016.SS)董事长的董文标担任，此前市场有预期中民投将主要吸纳现有民生银行股东，而成为民生银行的控股股东，不过从现有的59家发起人来看，其与民生银行股东并非完全重合。（完）

(发稿 徐永；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。