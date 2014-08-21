中民投在沪揭牌 业务重点为产业整合及金融全牌照

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海8月21日 - 备受市场关注的中国民生投资股份有限公司周四在上海揭牌，并正式公布其59家民营企业发起人及公司战略，即通过资本投入和杠杆撬动，围绕产业整合和金融全牌照两大特色，进行产业整合、股权投资等业务。
该公司注册资本500亿元人民币，为获得国务院同意，中国首家“国字号”民营大型投资公司。5月9日，中民投在上海注册成立。
中民投的参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等，涉及机械制造、冶金、信息科技、资产管理、环保、新能源、电力、电子商务等多个领域，参股或控股多家上市公司，参股企业资产总额近1万亿元。
据介绍，中民投的经营范围主要为股权投资、股权投资管理、商务咨询、财务咨询、实业投资、资产管理、投资咨询等。
在经营活动中，将通过资本投入和杠杆撬动，围绕产业整合和金融全牌照两大特色，集聚资源，形成特色鲜明的商业支柱和重点业务板块。
在产业整合方面，中民投的重点方向有：整合、运营光伏发电项目；促进成立钢铁联盟；推进成立船舶投资基金，提升船舶制造企业的竞争力等。
中民投还将通过持股和控股，逐步打造产融结合平台。通过“投贷联动”、“股债联合”、中介服务、不良资产处置、资产管理等业务模式，在商业银行的传统业务基础上建立新的商业合作模式，实现互利共赢。
此外，中民投将以中民欧洲资本（伦敦）和中民国际（香港）为平台，开展与境外金融机构深层次合作、积极参与海外投资机会、引进国际知名投资机构、推动成熟项目在境外上市等方式，积极拓展海外投资市场。
中民投董事长由刚刚辞任民生银行(600016.SS)董事长的董文标担任，此前市场有预期中民投将主要吸纳现有民生银行股东，而成为民生银行的控股股东，不过从现有的59家发起人来看，其与民生银行股东并非完全重合。（完）
(发稿 徐永；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。