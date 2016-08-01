稳定民间投资必须让惠企政策从“悬在半空”到“脚踏实地”--新华

路透北京8月1日 - 新华社周一发表解局民间投资系列述评称，稳定民间投资，必须让国家惠企政策从“悬在半空”到“脚踏实地”，增加民间资本的政策获得感。

该述评称，尽管已在放宽民间投资准入、推进简政放权、强化财税支持、加强金融服务方面出台一系列政策措施，一些惠企好政策浮在“面上”而没有落在“地上”，成为制约民间投资的重要原因。

“让惠企政策落地，让民间资本受惠，方能促进民间投资良性循环。”述评强调，并援引国务院组织的民间投资专项督查称，有的政策缺乏稳定性和连续性；有的配套政策不完善，缺乏可操作性；有的是部门之间政策不协同。

新华认为，推动政策落地，首先要着力解决政策不配套、不协同、不连续等问题。抓紧制定可操作的配套政策，强化部门协同，稳定政策预期，加强政策宣传。

还要持续推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步放宽市场准入、简化行政程序，营造更优的投资环境；要整改督查发现的问题，稳定市场对经济发展的良好预期，并建立严格的对政府违约和政策不落实的问责机制。

新华称，稍早公布的关于深化投融资体制改革的意见，其中“首问负责制”和“多评合一”无疑是解决民间投资政策悬空、服务不到位等问题的关键措施。

中国今年上半年固定资产投资同比增长9%，为2000年1-3月以来最低水准；其中，民间固定资产投资同比仅增长区区2.8%；民间固定资产投资占全国投资的比重为61.5%，比去年同期降低3.6个百分点。

新华此前已发两篇关于民间投资的述评，称中国民间投资今年以来逐月下滑至2.8%的多年新低，既有老矛盾，也有新问题；既有市场需求变化和投资空间压缩的影响，又有政策落实和市场环境因素。

从宏观环境看，市场需求不振、部分行业产能过剩，导致民营企业家谨慎投资、减少投资，是民间投资增速下滑的主要原因。另一方面，是微观层面的老问题迟迟未解，堵住了民间投资的“门道”，增加了企业家的“包袱”，拴住了扩大生产的“手脚”。

新华认为，民间投资分化棋局根本上还需供给侧结构性改革来破解。通过供给侧结构性改革，一方面，要鼓励民营企业加大技术改造和创新力度，在传统领域做好升级；另一方面，要鼓励民间投资流向更多新经济领域和基础电信、民用机场、医疗、教育、养老等公益性较强、民生相关的领域，发挥“补短板”效应。

中国国务院近日协同发改委等部门分赴北京、辽宁、安徽等七个省市开展促民间投资专项督导，检查加强民间投资管理服务和市场环境建设等情况，查找突出问题，指导、协调、推动地方迅速采取有力有效措施，促进民间投资回稳向好。（完）