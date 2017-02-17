焦点：中国私募热潮与时间赛跑 潮水行将退去

2011年11月资料图，两名男子在上海浦东金融区对面的外滩散步。 REUTERS/Aly Song

路透上海2月17日 - 作为绕过股票发行严格管制的渠道，私募活动在中国历经三年热潮，但潮水或将退去，因北京将目光转向这波热潮所衍生的过度投机及虚浮估值。

中国监管机构自2015年中开始严格管制新股发行，认为在股市下跌之际新股发行会吸走市场资金，然而这却推动更多企业转向监管相对松散的私募市场筹资。

私募市场规模在2013年至2016年间跳升五倍至1.18万亿元人民币(1,720亿美元)，让首次公开发行(IPO)筹资规模1,476亿元人民币相形见绌。

但自去年年底以来，中国证监会持续收紧私募批准程序，对交易价格及筹资目的提出质疑。

杉杉金融权益交易主管吴侃表示，定增市场鱼龙混杂。有些公司利用这个黑洞规避监管，不排除发生利益输送，私下勾兑的交易。一些并购的估值有泡沫，随意定价，也有资金利用效率不高的情况。

市场人士认为规则即将修改，市场重心将重新回到IPO和其他公开融资。

“由于监管收紧，今年私募融资可能大幅萎缩，但IPO数量将增长，”吴侃说，他的公司也投资了私募股权。

这类交易很受发行人和投资人欢迎。但1月20日，中国证监会对企业把这类资金用于借壳上市、投资于不相关的产业或策划没有明显商业利益的重组表示不满。

“最大的问题是，部分上市公司过度融资。他们的资金结构不合理，资金使用太随意、效率不高，”证监会发言人张晓军表示。

个别时候，这类交易还掩盖了市场操纵行为。

上月中国对冲基金经理徐翔因与13家上市公司共谋推高股价、从非公开信息中牟利等罪行被判处五年半有期徒刑。他此前参与了上述部分公司的私募。

**形势扭转**

中国证监会承认，针对私募的规定已历经十年，修订时机渐成熟，希望鼓励可替代的筹资途径。

“证监会将发展可转债和优先股的品种，抑制上市公司过度融资行为，”张晓军表示。

证监会的一大担忧是，公司会通过影子银行业将资金转移至高收益理财产品，这是一个不透明的高风险贷款渠道，监管机构难以监控及评估。

根据证券时报，去年有767家上市公司共计支出7,268亿元人民币购买理财产品。

私募热潮似乎已然退去。

据投资银行家介绍，2016年1-9月，一项私募交易获得证监会放行通常需要一至两个月的时间，但到了第四季，一些私募的获批时间甚至拉长至四个月以上。

去年10月，地产商上海世茂(600823.SS)称其旨在支持收购的67亿元私募计划被证监会否决。

遇到监管阻碍后，一些公司暂时搁置了计划。去年8月万达院线(002739.SZ)就放弃了筹资最多80亿元人民币收购附属公司的计划，当时深圳证交所就收购目标的高估值提出质疑，并曾询问万达采取了哪些措施应对可能出现的商誉减值。

还有一些公司自愿缩减私募的规模，包括尚在亏损中的彩虹股份(600707.SS)。该公司在与监管方沟通过后，于1月23日表示将筹资目标调降至192亿元人民币，起初目标为230亿。

与此同时，中国证监会在加快IPO审批。

普华永道预计，中国IPO市场2017年将最多扩大50%至2,500亿元人民币。

一些投资者乐见当局收紧对私募的监管，他们表示，这样能淘汰那些低效率项目。

“这对侧重基本面的投资者有利，”红土创新基金管理有限公司的基金经理栾小明说。

中国私募和IPO情况图表：tmsnrt.rs/2lJX4GS

(完)