中国政府明年将取消针对民营炼厂的成品油出口配额--消息人士

路透北京/新加坡12月16日 - 三位消息人士表示，中国政府明年将不再向地方炼厂发放成品油出口配额，令正在崛起的所谓“茶壶”炼厂遭遇打击，并导致中国油市转型计划中的关键一环被取消。

这项意外举措将终结今年初推出的新政策。政策原本允许一些民营炼厂向海外出售柴油、汽油和石脑油，在那几个月之前，中国政府还首次允许地方炼厂进口原油。

终止这项出口配额计划，将使得利润丰厚的成品油出口业务控制权回归到四大国营油企手中，但尚不清楚该举措是否将影响到中国蓬勃发展的成品油出口。

三名熟知政府计划的消息人士称，这意味着给予11家炼油企业的约150万吨成品油出口配额将于本月到期，2017年将不会发出新的配额。

两名直接获得简报的消息人士指出，商务部是在12月2日一次会议上告知国营企业此项计划。

商务部并未立即就置评请求做出回应。

山东东明石化集团副总裁张留成表示，政府尚未发布正式的政策声明。该集团是中国最大的茶壶炼厂，且为行业中最大的成品油出口商之一。

张留成称，希望对国营与民营企业采用一视同仁的公平政策，并称茶壶炼厂仍在游说政府。

张留成表示，在没有配额的情况下，可能将产品转向国内市场销售。

这一举措可能将缓和地方炼厂崛起之势。2016年中国原油92.5万桶/日的进口增幅中，有逾90%的增幅是来自于地方炼厂；地方炼厂的进口相当于中国原油进口总量的12%。

“由于大型企业重新控制所有成品油出口，地炼将在国内成品油营销中失去谈判筹码，而这将损及他们的炼厂运营，”一家独立炼厂的交易商称。

由于国营炼厂上线新的加工设备，而且更多地炼获得原油进口配额，明年中国总体炼油产量将上升。

“我认为(政策的不确定性)不会实质上影响总体出口量，”Energy Aspects分析师Nevyn Nah称。

政策的转向部分是由于担心税收减少，因地炼希望出口更多精炼油。

目前成品油出口免征消费税和增值税，但中国政府最近要求大型炼油企业接受一种机制，即出口商先支付增值税，然后在全部完成出口的情况下，它们可获得退税。

图表：地炼的原油进口(tmsnrt.rs/2h1XxTl)

(完)