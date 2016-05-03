专访：中国民营炼厂大举进口原油难再续 因面临港口饱和瓶颈

路透新加坡5月3日 - 中国最大民营炼油企业--山东东明石化贸易和营销副总裁张留成表示，物流瓶颈及不断膨胀的原油库存很快会迫使中国民营炼厂停下进口的脚步，有可能会威胁到近期油价的反弹。

中国民营炼油企业即所谓的“茶壶”炼厂，去年才获得原油进口配额，他们的入场成为了油市逆转有史以来最大暴跌的一个催化剂。2014至2015年初，原油期货跌逾70%。

这些炼厂在今年第一季疯狂囤积廉价原油，推动油价在上周触及年内高位，也导致山东省东部港口等待卸货的油轮排起长龙。中国多数民营炼厂都在山东省。

但张留成表示，这种势头很难继续下去，而且油价自超过12年最低水平反弹的时机尚未成熟。

“尽管油价已经反弹，但我们认为短期内涨势难以为继，”张留成称。“所有人的仓库都是满的，需要一些时间来消化这些库存，或许要2-3个月。”

此外，他还表示，部分地方炼厂的设施将在第二季进行维护，这将进一步减少中国未来几个月的原油需求。

根据中国海关数据，第一季在中国最大石油港口--青岛港卸货的原油较上年同期骤增73%，至每日206万桶。

但由于缺少从终端输往地方炼厂的石油管道，而且仓储空间不足，意味着原油进口速度很快将放慢，因为青岛港没有能力接收更多的进口原油。

**茶壶炼厂结盟**

张留成说，为了缓解青岛港拥塞局面，当地政府把超大油轮分流到南部的董家口港卸载，但这意味着炼厂必须用许多卡车再把石油运到工厂。

超大型油轮可以装运约200万桶油，需用数千辆卡车才能把这些油运走。

为了提高原油进口效率，东明已经与17家其他茶壶炼厂组成石油采购联盟，此举有可能进一步降低来自山东炼厂的石油订单数量。

东明是出口燃料以削减过剩产能的首个茶壶炼厂。该公司在山东有日产24万桶的炼厂，在连云港有日产6万桶的炼厂。张留成称，自2015年底至今，东明出售了三批汽油船货，拼运至新加坡，但补充称该公司的业务重心仍在国内市场。(完)